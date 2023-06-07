ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России на следующие два года

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11
Минобороны сообщило о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске Политика, 14:16
В Херсоне после разрушения плотины затопило храм УПЦ Общество, 14:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
Крупный маркетмейкер вывел с Coinbase и Binance активы почти на $70 млн Крипто, 14:14
В белгородском селе обстрелом повредило 11 тракторов Политика, 14:12
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:11
Минобороны обвинило Киев в подрыве аммиакопровода в Харьковской области Политика, 14:10
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Гладков сообщил об обстреле Шебекино из «Града» Политика, 14:05
Голые — вон: как три зумера сделали $65 млн на «OnlyFans без обнаженки» Pro, 14:00
Путин допустил рост ВВП на 1–2% в 2023 году Политика, 13:54
Село в Шебекинском округе обстреляли из «Града» Политика, 13:49
Фанаты «Наполи» вернули Спаллетти руль с угнанного автомобиля Спорт, 13:44
540 тыс. кв. м жилья по программе реновации построят на месте «Черкизона» Недвижимость, 13:43
Российских гребцов допустили на международные соревнования Спорт, 13:43
Экономика ,  
0 

ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России на следующие два года

ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России на следующие два года
По прогнозам экспертов, ВВП России в этом году может вырасти на 1–2% уже в этом году, заявил Путин. Свой прогноз в сторону улучшения пересмотрела также Организации экономического сотрудничества и развития
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что валовый внутренний продукт (ВВП) России в этом году снизится на 1,5%, а в следующем — на 0,4%, следует из прогноза организации.

Прогнозы на оба года оказались выше мартовских: тогда организация ожидала сокращения в 2023 году на 2,1% и на 0,5% в 2024 году, а также выше прогнозов, которые организация делала в ноябре 2022 года. Тогда эксперты ОЭСР прогнозировали спад сразу на 5,6% по итогам текущего года, а по итогам 2024-го — на 0,2%.

Накануне свой прогноз по экономической ситуации в России представил также Всемирный банк. Аналитики организации ожидают, что в этом году показатель снизится на 0,2%, а в 2024-м — вырастет на 1,2%. В 2025 году Всемирный банк предсказывает рост экономики России на 0,8%, следует из июньского доклада организации. Всемирный банк значительно — в 16 раз — улучшил свой прогноз по России в апреле: если раньше он ожидал падения в 2023 году на 3,3%, то весной пересмотрел оценку до 0,2%.

Прогноз динамики ВВП России в текущем году в мае улучшила и Еврокомиссия. Если прошлой осенью европейские эксперты ожидали, что спад российской экономики по итогам года составит 3,2%, то теперь в ЕК прогнозируют, что итоговый показатель будет 0,9%.

На то, что эксперты сейчас более оптимистично оценивают перспективы российской экономики, обратил внимание и президент Владимир Путин.

«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2 процента», — написал он в телеграмме участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума. По его словам, «важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности». Также важной задаче президент назвал стимулирование рынка труда.

Читайте на РБК Pro
«Песо — доллар — матрас». Почему инфляция в Аргентине взлетела выше 100%
Подчиненные без сил: как управленцы неосознанно крадут у команды ресурсы
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple

Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, реальный ВВП России в 2023 году вырастет на 1,2% (после снижения на 2,1% в прошлом году). В 2024 году российская экономика ускорится до 2%, в 2025-м покажет темп 2,6%, а в 2026-м — 2,8%, рассчитывают в министерстве.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
ОЭСР Владимир Путин экономика России прогноз ВВП Всемирный банк
Материалы по теме
Эксперты заявили об исчерпании «старых» стимулов роста экономики
Экономика
Всемирный банк сохранил улучшенный прогноз о ВВП России
Экономика
Греф назвал стыдной долю малого и среднего бизнеса в ВВП России
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter