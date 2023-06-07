ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России на следующие два года

По прогнозам экспертов, ВВП России в этом году может вырасти на 1–2% уже в этом году, заявил Путин. Свой прогноз в сторону улучшения пересмотрела также Организации экономического сотрудничества и развития

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Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что валовый внутренний продукт (ВВП) России в этом году снизится на 1,5%, а в следующем — на 0,4%, следует из прогноза организации.

Прогнозы на оба года оказались выше мартовских: тогда организация ожидала сокращения в 2023 году на 2,1% и на 0,5% в 2024 году, а также выше прогнозов, которые организация делала в ноябре 2022 года. Тогда эксперты ОЭСР прогнозировали спад сразу на 5,6% по итогам текущего года, а по итогам 2024-го — на 0,2%.

Накануне свой прогноз по экономической ситуации в России представил также Всемирный банк. Аналитики организации ожидают, что в этом году показатель снизится на 0,2%, а в 2024-м — вырастет на 1,2%. В 2025 году Всемирный банк предсказывает рост экономики России на 0,8%, следует из июньского доклада организации. Всемирный банк значительно — в 16 раз — улучшил свой прогноз по России в апреле: если раньше он ожидал падения в 2023 году на 3,3%, то весной пересмотрел оценку до 0,2%.

Прогноз динамики ВВП России в текущем году в мае улучшила и Еврокомиссия. Если прошлой осенью европейские эксперты ожидали, что спад российской экономики по итогам года составит 3,2%, то теперь в ЕК прогнозируют, что итоговый показатель будет 0,9%.

На то, что эксперты сейчас более оптимистично оценивают перспективы российской экономики, обратил внимание и президент Владимир Путин.

«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2 процента», — написал он в телеграмме участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума. По его словам, «важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности». Также важной задаче президент назвал стимулирование рынка труда.

Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития, реальный ВВП России в 2023 году вырастет на 1,2% (после снижения на 2,1% в прошлом году). В 2024 году российская экономика ускорится до 2%, в 2025-м покажет темп 2,6%, а в 2026-м — 2,8%, рассчитывают в министерстве.