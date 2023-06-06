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Всемирный банк сохранил улучшенный прогноз о ВВП России

Всемирный банк сохранил прогноз о снижении ВВП России на 0,2% в 2023 году
В январе Всемирный банк ожидал сокращения ВВП России на 3,3% в 2023 году, но в апреле пересмотрел оценку. Она была снижена в 16 раз, до 0,2%. В новом докладе этот прогноз сохранился
Всемирный банк (Вашингтон, США)
Всемирный банк (Вашингтон, США) (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Всемирный банк оставил без изменений апрельский прогноз относительно динамики ВВП России. Он ожидает, что в этом году показатель снизится на 0,2%, в 2024-м вырастет на 1,2%, в 2025-м также поднимется на 0,8%, следует из июньского доклада организации.

В нем отмечается, что прогноз в текущем году улучшен на 3,1 п.п. по сравнению с январским прогнозом.

«Это изменение отражает неожиданную устойчивость добычи нефти и более высокие, нежели ожидалось, темпы роста с 2022 года», — сказано в докладе.

В нем подтверждаются пересмотренные прогнозы, которые Всемирный банк представил в минувшем апреле. Тогда он улучшил прогноз ВВП России в 16 раз: если раньше он ожидал падения в 2023 году на 3,3%, то весной пересмотрел оценку до 0,2%.

Прогноз динамики ВВП России в текущем году в мае улучшила и Еврокомиссия. Прошлой осенью европейские эксперты ожидали, что спад российской экономики по итогам года составит 3,2%. Теперь в ЕК прогнозируют, что итоговый показатель будет 0,9%. В Брюсселе предположили, что в 2024 году ВВП России перейдет к росту, который достигнет 1,3%.

Российский Центробанк в феврале прогнозировал при базовом сценарии рост ВВП от минус 1% до плюс 1%. В мае регулятор свой прогноз подтвердил. В прошлой, октябрьской, версии прогноза ЦБ ожидал спада экономики в пределах 1–4%.

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Минэкономразвития России в апреле спрогнозировало рост реального ВВП в этом году на 1,2% после спада на 2,1% в 2022-м. Двигателем роста будет потребление благодаря сильному росту зарплат, считают в ведомстве.

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