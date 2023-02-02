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Российские компании раскрыли, чем заменяли западное оборудование

Опрос ИЭП: 67% компаний перешли на оборудование из Китая, 54% — на комплектующие из России
Большинство российских компаний заменили импортные запчасти и оборудование из недружественных стран на китайские, показал опрос предприятий. Но в категории замены комплектующих в лидерах отечественные аналоги
Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС
Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС

Самым популярным каналом для замещения продукции ушедших с российского рынка западных производителей и подсанкционных товаров стали китайские поставщики. Больше половины российских компаний в 2022 году закупали замещающее оборудование и запчасти именно у них. Но российским производителям удалось обойти китайцев, хоть и несильно, в продажах комплектующих — здесь отечественное импортозамещение идет эффективнее. Такие результаты показал январский опрос предприятий, проведенный лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара, с которым ознакомился РБК. В опросах лаборатории участвуют порядка 1 тыс. предприятий.

Кроме закупок у китайских и отечественных производителей (это два лидирующих канала импортозамещения) предприятия называли и другие способы замещения выпавших товаров. Кому-то удалось обеспечить поставки из других дружественных стран — от Турции до Северной Кореи, кто-то вовсе отказался от использования исчезнувших товаров в своем производстве, а кто-то признался, что продолжил получать подсанкционный импорт.

Замена «недружественному» импорту

Участников опроса попросили рассказать, чем они замещали подсанкционный импорт по трем категориям товаров — оборудование, запчасти и комплектующие. По первым двум из них новым источником поставок для большинства российских компаний стали китайские производители.

  • О переходе на оборудование из КНР заявили 67% предприятий. Отечественные производители на втором месте среди каналов импортозамещения, но с большим отрывом: их продукцией стали пользоваться 39% респондентов (возможно несколько вариантов ответа на этот вопрос со стороны одного респондента. — РБК).

На третьем месте с результатом 23% вариант «аналоги из других стран». Сюда не включены страны, для которых предусмотрены отдельные варианты ответов: в частности, 21% опрошенных нашли аналоги у партнеров по ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии), а 17% — у Турции.

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15% российских предприятий сообщили, что продолжают получать подсанкционные станки и машины. Также среди каналов поставок — вариант закупок из Индии, Ирана, Вьетнама, Египта, Северной Кореи (12%).

  • На рынке запчастей лидирующие позиции также занимают китайские производители (к ним обратились 63% российских компаний), при этом отрыв Китая от отечественных предприятий здесь меньше — российской продукцией решили воспользоваться 46% респондентов.

На «аналоги из других стран» перешло 24% российских компаний, а 22% заявили, что продолжили получать подсанкционный импорт.

  • Импортозамещение в смысле замены импортных аналогов на отечественные по-настоящему сработало в категории комплектующих (к которым лаборатория Института Гайдара относит сырье, материалы, полуфабрикаты). Здесь 54% компаний сообщили, что заменили ушедший импорт на российские аналоги. Китайские поставщики отстали всего на 2 п.п.

Продолжают получать «запретные» комплектующие 23% российских предприятий, отмечается в материалах к опросу.

Тот факт, что российские компании продолжают получать «подсанкционные» оборудование и компоненты, не означает обхода санкционных режимов Запада. Так, санкции Евросоюза предусматривают переходные периоды, в течение которых поставки возможны по действующим контрактам. Кроме того, ЕС ввел исключения для продолжения поставок, например в медицинских или гуманитарных целях. Также любая страна ЕС может в порядке исключения выдать разрешение на поставку подсанкционного товара в Россию. Могут продолжать получать такие товары российские дочерние предприятия иностранных компаний. Работает механизм «параллельного импорта».

Как отмечает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Сергей Цухло, именно по комплектующим российские компании демонстрируют самую высокую независимость от «подсанкционных» изделий по сравнению с оборудованием и запчастями. Иностранные комплектующие и раньше не использовали 20% российских предприятий, а в случае оборудования и запчастей только 11% предприятий обходились без ныне «токсичного» импорта.

Эффективность импортозамещения

Несмотря на то что отечественные аналоги не являются главным каналом замещения выпавшего импорта оборудования и запчастей, результаты опроса предприятий можно считать позитивными, сказал РБК заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. «Эти опросы показывают, что импортозамещение работает. Это очень высокий показатель», — отметил он, добавив, что ожидал более сильного доминирования китайских аналогов.

По словам Сальникова, доля отечественного оборудования в российской промышленности всегда была весьма невелика. Например, в таком секторе, как производство машин и оборудования, по состоянию на 2021 год импорт составлял пять шестых, а отечественная добавленная стоимость — лишь одну шестую часть от общей добавленной стоимости, заметил эксперт.

Сальников обратил внимание на то, что зачастую определить реальную страну происхождения оборудования или запчастей в ходе таких конъюнктурных опросов сложно. Доля российского оборудования тут может быть завышена, предположил он, пояснив, что на опросники часто отвечают главные бухгалтеры, которые не всегда знают точно, чье оборудование закуплено. «Главбух видит, кому деньги идут. Это может быть российский перекупщик китайских запчастей. Думаю, этот фактор мог повлиять на результаты опроса», — сказал он.

Ранее РБК писал, что данные Eurostat показали сильный рост импорта из Евросоюза в соседние с Россией страны, а руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус предположил, что значительная часть этого экспорта перенаправляется в Россию. Перевалочным хабом по доставке западных товаров в Россию также называли Турцию.

По данным Турецкого института статистики, по итогам 2022 года экспорт товаров из Турции в Россию достиг $9,34 млрд, что на 62% превысило показатель 2021 года ($5,77 млрд). В частности, экспорт из Турции в Россию оборудования и механических устройств (группа 84 торговой номенклатуры), таких как котлы, генераторы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, насосы, подъемные механизмы и т.д., электрооборудования (группа 85) и автомобилей/автозапчастей (группа 87) за прошлый год составил почти $2,7 млрд, включая максимальные по году $449 млн в декабре против $1,6 млрд в 2021 году.

Экспорт товаров Китая в Россию вырос на 12,8% в 2022 году, до $76,1 млрд. В 2022 году КНР, в частности, увеличила поставки в Россию грузовых автомобилей, экскаваторов и погрузчиков, резиновых шин, насосов и компрессоров (включая турбокомпрессоры для автомобильных двигателей), кранов, задвижек, клапанов и вентилей.

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Анна Гальчева
Импортозамещение Китай внешняя торговля санкции
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