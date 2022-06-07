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Военная операция на Украине ,  
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Песков не подтвердил соглашение с Турцией по вывозу зерна с Украины

Он напомнил о требовании российских властей к Украине разминировать подходы к портам и сказал, что «более четких очертаний» пока нет. Ранее Bloomberg писало о недоверии Киева к соглашению Москвы и Анкары по вывозу зерна
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

План по вывозу зерна с Украины пока не готов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. «Есть заявления президента нашего [Владимира] Путина, который сказал, что Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после проверки нашими военными <...> зайти туда, загрузиться зерном, а потом проследовать», — добавил он, отметив, что «более четких очертаний пока нет».

Накануне Bloomberg сообщило, что Турция и Россия достигли предварительного соглашения по возобновлению поставок украинского зерна из порта Одессы, но Украина, по данным источников агентства, отнеслась к предложенной схеме скептически. В Киеве опасаются, что в результате порт окажется уязвим для российских войск. Анкара рассчитывает, что ситуация изменится после того, как план одобрит ООН.

По словам Пескова, в Москве «слышали слова недоверия украинской стороны». «Путин сказал, что российская сторона не будет использовать коридоры для наступления», — заверил представитель Кремля.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

2 июня турецкое агентство Anadolu сообщило, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника, которые находились там с начала военной операции. Предполагалось, что детали стороны обсудят на встрече в Турции.

6 июня министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал отправку российской делегации в Турцию для переговоров по вывозу зерна из украинских портов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его на встречу не позвали.

Путин ранее заверял, что Россия готова способствовать беспрепятственному проходу судов с зерном. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о необходимости международных гарантий безопасности.

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