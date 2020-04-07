Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр»

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гриц / AP)

Белоруссия в условиях «лихорадки» на нефтяном рынке и непрогнозируемости его конъюнктуры должна уделить большее внимание устойчивости экономки. Об этом на совещании о поставках нефти в страну заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Задача таких стран, как наша, — быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер. «Как говорят в народе‚ с колес. Времени на переписки, рассуждения и согласования нет», — сказал президент.

По его словам, чем больше опор будет у страны, тем более устойчивым будет общество и более независимой ее политика. Но пока, как считает Лукашенко, в этом отношении сделано недостаточно.

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