Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

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Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.

«Действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла, пообещав в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ», — сказал Румас.

Он выразил уверенность, что поступившие от Белоруссии предложения не будут отвергнуты российской стороной. Однако он не стал конкретизировать суть новых предложений.

«Я думаю, мы продвинемся по решению нефтяного спора. Подождем, когда наши коллеги ответят», — сказал глава правительства.

Россия и Белоруссия осенью и в декабре 2019 года провели серию переговоров по поставкам российской нефти в Белоруссию для НПЗ, экспортирующих нефтепродукты за рубеж. Однако по итогам года из-за спора о цене на нефть странам не удалось заключить новый контракт, срок действия старого соглашения истек 1 января 2020-го.

В начале января российская сторона прекратила поставки сырья Белоруссии, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.

Белоруссия заявила о намерении искать альтернативных поставщиков. 20 января стало известно, что Минск закупил в Норвегии 80 тыс. т нефти.

В конце февраля Минск заключил с Баку соглашение о поставке белорусскому государственному концерну «Белнефтехим» двух танкеров с нефтью общим объемом 160 тыс. т. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 5 марта отправила в Белоруссию из турецкого порта Джейхан партию нефти объемом более 90 тыс. т.