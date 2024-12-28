Росстат впервые оценил бедность «во всех ее проявлениях»

Росстат впервые представил информацию о бедности «во всех ее проявлениях» — с данными о поле, возрасте, месте жительства и т.д. Исследование бедности важно, потому что позволяет выявлять скрытые проблемы, говорят эксперты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила новые данные о структуре бедности в России — показатель «Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в бедности во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям». Он рассчитан за период 2020–2022 годов (данные за 2023 год будут опубликованы в июле 2025-го) и дает распределение населения в зависимости от наличия и сочетания трех характеристик бедности — низкого уровня дохода, материальных деприваций (лишений, невозможности из-за нехватки средств позволить себе необходимые блага) и низкой интенсивности занятости. По итогам 2022 года все три характеристики наблюдались у 4,4% малоимущего населения, в то время как в 2020 году ими обладали 6,3% граждан, относящихся к бедным.

Сведения о структуре бедности будут публиковаться ежегодно и помогут в реализации политики по повышению доходов граждан и адресной поддержке нуждающихся, рассчитывают в Росстате. Ранее статслужба оценивала бедность только по уровню доходов — так, в третьем квартале 2024 года число россиян с доходами ниже границы бедности составило 8% всего населения страны. В исследуемый период 2020–2022 годов уровень бедности был выше, чем сейчас: 12,2% — в 2020-м, 11,1% — в 2021-м, 9% — в 2022-м.

Содержание нового показателя

Новые данные о малоимущем населении разработаны Росстатом на основе ежегодного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, которое охватывает 60 тыс. домохозяйств. Они дают информацию о малообеспеченных гражданах в разрезе пола, возраста, места проживания (городской или сельской местности), а также о наличии у них характеристик:

Низкий доход

Под ним понимается население с денежными доходами ниже границы бедности или величины прожиточного минимума — показателя, который использовался для оценки уровня бедности до 2020 года включительно. Согласно представленным данным, в 2022 году низкий доход был единственной характеристикой 67,7% малоимущих (в 2020-м — 63,9%), причем среди более молодых россиян их доля была выше, чем среди пожилых (71,4% в возрастной категории 26–40 лет и 41,3% в категории 76 лет и выше). По мере увеличения возраста низкий доход чаще сочетается с другими характеристиками бедности, следует из данных Росстата.

Материальные депривации (лишения)

Речь о ситуации, когда из-за нехватки денег граждане не могут себе позволить необходимые блага для обеспечения «достойного уровня жизни». Наличие материальных деприваций Росстат фиксирует, если человек не способен осуществить четыре из девяти пунктов, а именно: справиться с неожиданными тратами, погасить задолженности, каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома, питаться мясом, птицей или рыбой раз в два дня, поддерживать жилье в тепле, приобрести при желании стиральную машину, а также телевизор, телефон или личный автомобиль.

В 2022 году материальные лишения испытывали 10,5% малоимущих (в 2020-м — 13%), причем чаще — проживающие в городской местности (среди них доля граждан с материальной депривацией была на уровне 12,3 против 9% в сельской), показали данные Росстата. Среди возрастов наибольшая доля испытывающих лишения фиксировалась в категории 26–40 лет и составила 11,7%.

Низкая интенсивность занятости

Это характеристика населения, проживающего в домохозяйствах, где лица в возрасте от 18 до 59 лет (за исключением учащихся дневной формы) работают менее 20% от их трудового потенциала (от 1970 отработанных часов — максимально возможного количества за год).

По итогам 2022 года низкой интенсивностью занятости обладало 17,4% малоимущих (в 2020-м — 16,7%). В сельской местности их доля достигла 20,2 против 14% в городской, а в разрезе возрастов наблюдалось закономерное увеличение доли людей с низкой интенсивностью занятости по мере увеличения возраста. Так, если в категории 26–40 лет такая характеристика была у 13,3% малоимущих, то в категории 76 лет и более — у 41,2%.

Влияние на социальную политику

Исследование характеристик бедности важно для реализации социальной политики, потому что позволяет «не просто оценивать уровень бедности в привычных финансовых рамках, но и выявлять скрытые проблемы, с которыми сталкиваются малообеспеченные семьи», считает и.о. генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов. «Такая детальная диагностика помогает государству точнее определять, кто именно нуждается в помощи, и разрабатывать адресные меры поддержки», — полагает он. По словам Смирнова, это особенно актуально для повышения эффективности социальных программ, минимизации издержек и улучшения качества жизни граждан.

Любые дополнительные исследования по бедности — плюс, поскольку они позволяют более глубоко понимать причины и последствия этого явления и как итог дифференцировать подходы по борьбе с ним, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Например, если установлено, что бедность связана с низкой интенсивностью занятости, это дает основания проанализировать — обусловлено это уходом за нетрудоспособными членами семьи, обязательствами по воспитанию детей или другими причинами. В результате могут быть применены более разнообразные меры против бедности, чем — условно — доплата гражданам до уровня прожиточного минимума, считает он. По мнению эксперта, целесообразно было бы также исследовать количество времени, которое семья тратит на ведение домашнего хозяйства — как правило, у малообеспеченных людей оно выше, так как у них нет возможности делегировать, указал Сафонов.

Демограф Игорь Ефремов отметил, что в исследовании Росстата используется «выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах». «Его результаты и раньше публиковали, а многие исследователи социальной политики, бедности, экономики уже использовали их для аналогичных расчетов», — отметил он.