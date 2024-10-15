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В ВШЭ сообщили о российском феномене «бедных в кавычках»

В России есть феномен — мало зарабатывающие дети богатых родителей, заявил научрук ВШЭ Ярослав Кузьминов. В статистике они отражаются как беднейшие, но ими не являются. Такие пробелы снижают эффективность социальной политики
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

На сегодняшний день российские власти имеют недостаточно знаний об источниках формирования и параметрах платежеспособного спроса в экономике страны. Такое мнение высказал научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший ректор Ярослав Кузьминов на научном семинаре «Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики» (РБК следил за трансляцией).

В результате государство в ряде случаев вынуждено выстраивать политику в различных сферах «вслепую», не в силах спрогнозировать изменение спроса высокодоходных домохозяйств, который во многом и является «двигателем экономики». Один из примеров пробелов в поле зрения властей — взрослые дети обеспеченных родителей, живущие за их счет, указал Кузьминов.

Бедные богатые и скрытое потребление

Для того, чтобы эффективно работать в различных сферах — от цифрового развития до транспорта — государству нужно понимать, как возникает платежеспособный спрос, полагает Кузьминов. «Нам надо наблюдать «точки перегиба» — когда домохозяйство перестает ремонтировать квартиру само и выходит на рынок, когда перестает ухаживать за своими стариками само и нанимает кого-то или передает в соответствующие учреждения. То есть переходит от натуральной к рыночной форме удовлетворения тех или иных услуг, порождая платежеспособный спрос», — указал он.

Кроме того, необходимо иметь полные сведения о том, как именно платежеспособный спрос распределяется. «По разным категориям товаров и услуг — что замещает? <...> Когда люди начинают отказываться от тех или иных категорий товаров и услуг? Классический случай, когда при обеднении человек ограничивает поездки за рубеж, дальний туризм. Вот такого рода вещи — они жизненно важны для прогнозирования поведения потребительского спроса как двигателя экономики в течение обозреваемых нами трех-пяти лет», — отметил экономист.

Кузьминов выделил три основных направления донастройки статистики высокодоходных групп населения в России. А именно:

  • Учет «помощи родственников»

В России «есть феномен» — «бедные в кавычках», то есть мало зарабатывающие дети богатых родителей, указал экономист. «Реально они тратят деньги родителей. Они живут в квартирах, принадлежащих родителям, они ездят на машинах, которые купили родители, они тратят деньги, которые им просто передают родители», — отметил Кузьминов. В результате возникает несоответствие: фактически они относятся к верхнему децилю [10% группе наиболее обеспеченных граждан] по расходам и по своему типу трат, но в доходной статистике учитываются «как люди совершенно бедные, не получающие доходов или получающие очень ограниченный доход», отметил Кузьминов.

«Это довольно распространено. В России это распространено гораздо больше, чем в Европе или США, и мы должны точно это учитывать», — сказал экономист.

  • Скрытое потребление корпораций

Невидимыми для статистики остаются корпоративные траты на частное потребление, указал Кузьминов. Условно он назвал их «командировочными расходами».«Моя задача как экономиста понять, если у нас «командировочные» столько-то тратят в гостинице, столько-то тратят в ресторанах, столько-то тратят, извините, на третьи товары, третьи виды услуг, — это все совокупное потребление», — отметил экономист. По его оценке, масштаб таких трат в рамках отдельных компаний может составлять миллионы рублей в год, и сейчас они видны в статистике «крайне грубо», и в основном относятся к производственным расходам. Этого недостаточно для того, чтобы выстраивать эффективные меры господдержки отдельных отраслей, полагает Кузьминов.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В сентябре РСПП опросил около 200 крупных компаний, и половина из них сообщила, что в качестве меры по удержанию и привлечению персонала увеличивает соцпакет. Среди «кафетерия льгот», предлагаемого работодателями, есть, например, скидки от партнеров или на продукцию компании, предоплаченные карты питания.

  • Натуральное хозяйство

По мнению Кузьминова, натуральное производство товаров и услуг крайне важно отслеживать и давать ему денежную оценку, потому что оно имеет свойство в какой-то момент менять форму и выходить на рынок. «Мы должны понимать группу людей, к которым это относится, и те условия, при которых рыночный спрос на соответствующие продукты и услуги поменяются. Сейчас никакого реального наблюдения такого рода перехода нет», — констатировал экономист.

Такого рода вещи нужно обязательно учитывать в системе национальных счетов. «Мы должны четко понимать, что не теряем эти потоки», — резюмировал он.

Вопрос совершенствования наблюдения за финансовым положением домохозяйств находится в фокусе властей. Как ранее писал РБК, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) неоднократно заказывала научные работы, которые должны были, в частности, повысить точность измерения домохозяйств с высокими доходами и увеличить перечень источников информации о расходах за счет данных торговых сетей и платежных систем банков. При этом в ведомстве констатировали, что высокодоходные домохозяйства во всем мире относятся к труднодоступным для статистики группам населения.

Росстат относит к населению с наивысшими доходами граждан со среднедушевым доходом более 100 тыс. руб. в месяц, не предоставляя дальнейшей разбивки внутри этой группы. По итогам 2023 года такие доходы фиксировались у 11,2% населения. Наиболее массовой категорией стали граждане со среднедушевыми доходами в диапазоне 27–45 тыс. руб. — таких насчитывалось 26,2%.

Данные для более точной картины

Семинар ВШЭ был посвящен тому, как можно оценивать доходы населения и неравенство, используя сочетание данных выборочного обследования домохозяйств и налоговой статистики. Соответствующее исследование представил главный эксперт Центра экономических измерений и статистики ВШЭ Сергей Кузин. Другим автором доклада является директор этого центра Александр Суринов, в 2009–2018 годах возглавлявший Росстат.

На сегодняшний день основным источником информации для изучения доходов россиян являются выборочное обследование домашних хозяйств. Оно проводится Росстатом ежегодно во всех регионах страны и охватывает 60 тыс. домохозяйств, а раз в три года — 160 тыс. домохозяйств. В нем, однако, недостаточно представлены респонденты из наиболее обеспеченных страт и есть фактор занижения опрашиваемыми своих доходов, указал Кузин. Интеграция этих данных с информацией ФНС, получаемой от организаций-работодателей, которые платят НДФЛ за сотрудников, могла бы дать более точную картину неравенства. При этом данные ФНС в отдельности также несовершенны для оценки доходов населения, поскольку включают только доходы, облагаемые налогом, тогда как пенсии, пособия и различные социальные выплаты не облагаются НДФЛ и при этом составляют значительную часть доходов бедных домохозяйств. Кроме того, оценивать неравенство логичнее именно на примере домохозяйств, которые изучают в рамках выборочного наблюдения, а не отдельных налогоплательщиков, уточнил Кузин.

Он привел расчеты, основанные на данных выборочного наблюдения доходов населения, проведенного в 2023 году по итогам 2022 года, и данных ФНС о доходах физлиц за 2022 год. Данные ФНС не включали сведения о доходах самозанятых и доходах от собственности (например, вкладов, сдачи жилья в аренду и т.д.). Авторы исследования использовали налоговые данные для корректировки полученных в ходе выборочного обследованиях данных о трудовых доходах от занятости по найму. В будущем в методику было бы целесообразно включить доходы от самозанятости, вкладов и ренты, уточнил Кузин. В группе с наибольшим доходом доход от самозанятости составляет 77%, в то время как в целом по всему населению их доля в доходах равна 10%, сказал он.

Например, по данным ФНС, декларацию 3-НДФЛ (заполняется самостоятельно) о доходах 2022 года, где доход составляет от 10 до 100 млн руб., подали 92,6 тыс. человек, декларацию с доходом от 100 до 500 млн руб. подали 10,5 тыс. человек, о доходе от 0,5 до 1 млрд отчитались 1,7 тыс. человек, о доходе от 1 до 10 млрд — 1,4 тыс., и, наконец, доход свыше 10 млрд руб. задекларировали 130 человек.

Что касается высоких зарплат, около 2 млн работников в 2023 году (3% работающих) получали от 2,4 млн руб. в год (более 200 тыс. руб. в месяц) — именно их коснулось повышение НДФЛ в результате углубления прогрессии, вступающее в силу с 2025 года. Расширение прогрессии НДФЛ может снизить неравенство в доходах между гражданами, утверждали эксперты РАНХиГС.

По словам Кузина, данные Росстата и ФНС об индивидуальном трудовом денежном доходе в целом совпадают. Данные ФНС начинают превышать данные опроса в группе последнего — самого богатого — 1% населения. В денежном выражении эта граница составляет около 200 тыс. руб. в месяц. 

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Корректировка среднедушевого дохода по данным выборочного обследования на данные ФНС показывает увеличение групп населения с высокими доходами. Так, если, по данным выборочного обследования, ежемесячный доход в размере 150–200 тыс. руб. имели в 2022 году 0,5% населения, а более 200 тыс. руб. — 0,3%, то, согласно данным, скорректированным с учетом данных ФНС, эти доли составляют 1,1 и 0,5% соответственно.

«В целом, если брать доходы, то налоговые данные, которые мы используем для корректировки, привносят дополнительно к совокупному доходу примерно 3%», — отметил Кузин.

Сильнее всего данные о доходах Росстата и ФНС отличаются в Москве и Московской области, следует из представленной Кузиным презентации. Среднедушевые доходы в столичном регионе у 1% самых обеспеченных более чем в два раза превышают доходы аналогичной группы в других регионах и в большей степени корректируются по налоговым данным (на 20% против 11% в остальных регионах).

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Экономика статистика доходы бедность
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