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Росстат зафиксировал рост концентрации доходов в 2023 году

В 2023 году в России коэффициент Джини, отражающий дифференциацию по доходам, составил 0,403 против 0,395 годом ранее, отчитался Росстат. В 2022 году был зафиксирован его минимум, а на максимуме неравенство находилось в 2007-м
Фото: Алексей Сухоруков / ТАСС
Фото: Алексей Сухоруков / ТАСС

В 2023 году коэффициент Джини (индекс концентрации доходов; показывает степень неравномерности распределения доходов у населения) составил 0,403 против 0,395 годом ранее, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом положении в стране, опубликованном 28 февраля. Чем ближе индекс к нулю, тем меньше доходное неравенство.

В 2022 году индекс Джини в России впервые с 2002 года опустился ниже 0,4. Показатель по итогам 2023 года остается ниже, в частности, значений, зафиксированных в 2020-м (0,406) и 2021 году (0,409). Максимальное его значение в новейшей истории России фиксировалось в 2007 году (0,422).

В 2023 году, когда реальные заработные платы населения увеличились на 7,8% — рекордно за пять лет, а реальные располагаемые доходы — на 5,4%, вырос и так называемый коэффициент фондов (соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами). Если в 2022 году он составлял 13,8 раза, то в 2023-м вырос до 14,6 раза, следует из данных Росстата. Тем не менее в 2007–2013 годах этот показатель стабильно превышал 16 раз, а еще в 2021 году составлял 15,2 раза.

«В 2023 году, по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29,7% общего объема денежных доходов (в 2022 году — 29,1%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,0% (2,1%)», — указали в Росстате.

Неравенство в России все еще слишком высоко, хотя его уровень постепенно снижается, заявлял ранее помощник президента Максим Орешкин. Позитивную динамику последних лет он связывал с низким уровнем безработицы, ростом заработных плат, а также с масштабными программами по поддержке семей с детьми и общим сокращением уровня бедности. Уровень безработицы в январе 2024 года вновь опустился до рекордного минимума 2,9% — с 3% в декабре 2023-го. «Ситуация на рынке труда продолжает оставаться стабильной», — отметили в Минэкономразвития.

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неравенство доходы Росстат экономика России
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