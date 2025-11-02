Глава Депкульта Москвы не увидел тотальной изоляции российской культуры

Фото: Валерия Калугина / фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»

Часть зарубежных артистов и коллективов решили отказаться от выступлений в России, но о «тотальной изоляции» речи не идет, заявил руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин в интервью «Интерфаксу».

«Многие в профессиональном сообществе и не пытаются разрывать с нами связи, понимая, что взаимодействие с российскими культурными институтами, коллективами важно для развития их собственных. Мы активно строим мосты с партнерами по БРИКС+ и странам Азии <…> Когда за тобой идут не из-за давления, а потому что разделяют ценности — это настоящий успех», — рассказал Фурсин.

Глава департамента культуры Москвы отметил, что интерес к российским культурным проектам проявляют не только страны СНГ и БРИКС+, но и государства «с недружественным нам режимом». В качестве примера Фурсин привел Московский джазовый фестиваль, который прошел в июне 2025 года. В нем приняли участие более тысячи музыкантов из двадцати стран, включая США, Бельгию, Францию, Италию и Германию.

Фурсин согласился, что действующие ограничения оказывают влияние на международное сотрудничество в сфере культуры. Однако в такие периоды именно искусство «говорит на универсальном языке эмоций, способном объединять людей», подчеркнул он.

«Мы никому не отказываем в участии по политическим или иным соображениям. Культура должна объединять людей, а многие виды искусства даже не нуждаются в переводе <…> Отменить нашу культуру невозможно. Да, есть зарубежные артисты и коллективы, которые отказываются приезжать к нам, опасаясь последствий. Их можно понять», — заключил он.

Об отмене выступлений в России ряд зарубежных артистов объявили после начала военной операции на Украине. По этой же причине некоторые российские деятели культуры столкнулись с отменой своих выступлений в европейских странах или отказами от сотрудничества. Президент Владимир Путин говорил, что те, кто стремятся «отменить» русскую культуру, «прежде всего обкрадывают сами себя».