 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава Депкульта Москвы не увидел тотальной изоляции российской культуры

Алексей Фурсин: о тотальной изоляции российской культуры речи не идет
Фото: Валерия Калугина / фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Фото: Валерия Калугина / фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»

Часть зарубежных артистов и коллективов решили отказаться от выступлений в России, но о «тотальной изоляции» речи не идет, заявил руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин в интервью «Интерфаксу».

«Многие в профессиональном сообществе и не пытаются разрывать с нами связи, понимая, что взаимодействие с российскими культурными институтами, коллективами важно для развития их собственных. Мы активно строим мосты с партнерами по БРИКС+ и странам Азии <…> Когда за тобой идут не из-за давления, а потому что разделяют ценности — это настоящий успех», — рассказал Фурсин.

Глава департамента культуры Москвы отметил, что интерес к российским культурным проектам проявляют не только страны СНГ и БРИКС+, но и государства «с недружественным нам режимом». В качестве примера Фурсин привел Московский джазовый фестиваль, который прошел в июне 2025 года. В нем приняли участие более тысячи музыкантов из двадцати стран, включая США, Бельгию, Францию, Италию и Германию.

Зампред Совфеда заявил об омерзении от «Евровидения»
Политика
Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Фурсин согласился, что действующие ограничения оказывают влияние на международное сотрудничество в сфере культуры. Однако в такие периоды именно искусство «говорит на универсальном языке эмоций, способном объединять людей», подчеркнул он.

«Мы никому не отказываем в участии по политическим или иным соображениям. Культура должна объединять людей, а многие виды искусства даже не нуждаются в переводе <…> Отменить нашу культуру невозможно. Да, есть зарубежные артисты и коллективы, которые отказываются приезжать к нам, опасаясь последствий. Их можно понять», — заключил он.

Об отмене выступлений в России ряд зарубежных артистов объявили после начала военной операции на Украине. По этой же причине некоторые российские деятели культуры столкнулись с отменой своих выступлений в европейских странах или отказами от сотрудничества. Президент Владимир Путин говорил, что те, кто стремятся «отменить» русскую культуру, «прежде всего обкрадывают сами себя».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Теги
Департамент культуры Москвы концерты международное сотрудничество СНГ БРИКС культура
Материалы по теме
У отвечающего за прокат фильмов департамента Минкульта сменился директор
Политика
Минкультуры предложило критерии восприятия традиционных ценностей в кино
Общество
В Баку не увидели обогащения культуры в концертах артистов из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
«Оренбург» впервые с августа победил в РПЛ Спорт, 13:59
В порту Кавказ в Керченском проливе загорелся буксир Общество, 13:58
Пятеро альпинистов погибли при сходе лавины в Альпах Общество, 13:50
На Урале арестовали вора в законе Гию Свердловского Общество, 13:45
Над Черным морем и Краснодарским краем за три часа сбили 15 дронов Политика, 13:39
В НХЛ канадца унесли со льда на носилках после столкновения с Мичковым Спорт, 13:38
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
На Украине снимут документальный фильм о вторжении ВСУ в Курскую область Политика, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 13:11
Временно оставшийся без главного тренера клуб КХЛ прервал серию поражений Спорт, 13:05
Российские военные уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море Политика, 13:01
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 13:01