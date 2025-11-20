Кевин Спейси потерял дом и уехал давать концерты с русскими субтитрами

Спейси на волне движения MeToo в 2017 году был обвинен в домогательствах, но позже оправдан. Он лишился работы в кино, потерял дом, и сейчас начал давать концерты, на которых поет и общается с публикой, пишет The Telegraph

Кевин Спейси (Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Голливудский актер, лауреат двух премий «Оскар» Кевин Спейси, который несколько лет назад столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, но был оправдан, рассказал изданию The Telegraph о неважном финансовом положении, сложностях с возвращением в большое кино и концертах, которые он дает в разных странах.

Корреспондент издания посетил выступление Спейси в небольшом клубе в Лимасоле на Кипре, где артист вместе с оркестром спел известные американские хиты.

Цены на билеты начинались от €250, а «VIP-пакет», предусматривающий встречу с артистом, – от €1200. Во время концерта для россиян, которых, как отмечает газета, на Кипре немало, на экранах пустили русские субтитры. К началу выступления зал оказался «забит до отказа», многие прибыли из других стран.

Сам Спейси, поясняя, почему он начал давать концерты, сказал, что пение для него всегда было «как второй язык». В молодости он играл в школьных мюзюклах, а позже, уже будучи известным, сыграл главную роль в биографическом фильме о американском певце Бобби Дарине «У моря» (2004), исполнив все песни на съемках самостоятельно.

Изначально планировалось три концерта, помимо Лимасола — в Афинах и Тель-Авиве, но организаторы в греческой столице решили отменить выступление актера из-за его последующей поездки в Израиль. «Я бы с удовольствием выступил в Афинах, но когда они будут более терпимы и поймут, что не должны указывать кому-то, где можно выступать, а где нельзя», — сказал артист.

В 2017 году, на волне движения MeToo, которое возникло после обвинений в насилии актрис в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, Кевин Спейси его домогался. Позднее против Спейси выдвинули обвинения еще несколько мужчин. Артист не признал вину, но сделал каминг-аут («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). В ходе нескольких судебных процессов, которые шли с 2019 по 2023 год, Спейси был признан невиновным, в том числе по делу, начатому после обвинений Рэппа. Пока продолжалось расследование актер потерял роль в популярном сериале «Карточный домик» и рассказывал, что его больше не приглашают в кино.

Отвечая на вопрос, стал ли он жертвой «охоты на ведьм», когда был обвинен в сексуальных домогательствах, Спейси сказал, что СМИ намеренно писали о том, что, как они знали, было ложью. «Считаю ли я, что журналисты пишут намеренно подлые, ненужные и лживые истории? Да», — сказал артист.

По словам Спейси, поклонники спрашивают про возвращение в кино, но пока «Голливуд так и не смог его принять обратно». При этом он получал предложения от начинающих режиссеров, которые ранее не прошли бы фильтр его киноагентов.

«Мы общаемся с несколькими чрезвычайно влиятельными людьми, которые хотят вернуть меня к работе. И это произойдёт в своё время. Но я также скажу, что, по-моему, индустрия ждёт разрешения — от человека, занимающего чрезвычайно уважаемую и авторитетную должность», — пояснил актер.

На момент скандала в 2017 году Спейси жил в собственном доме в Балтиморе (американский штат Мэриленд). Он сообщил, что потерял дом, потому что расходы на него были «астрономическими». «Я живу в отелях, снимаю жильё через Airbnb, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома, вот что я пытаюсь сказать», — сказал Спейси.

Отвечая на вопрос о своем финансовом положении, актер сказал: «Не очень». При этом Спейси указал, что была угроза объявления банкротства, но этого удалось избежать.