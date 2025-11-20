 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Нидерландах отменили концерт пианистки из-за выступления в Москве

Сюжет
Военная операция на Украине

В Нидерландах отменили концерт пианистки Елизаветы Леонской, запланированный на 4 декабря в концертном зале в Эйндховене. Причиной стал концерт в Москве со льготными билетами для военнослужащих и их семей, говорится в заявлении организаторов.

Его авторы отметили, что они внимательно изучили все обстоятельства — пианистка, у которой есть австрийское гражданство, не живет в России, поддерживает молодых музыкантов и «не вмешивается в политику».

«Хотя она не живет в России, она, тем не менее, решила выступить в Москве, и театр, где она выступает, теперь решил предоставить бесплатные билеты военнослужащим и их семьям», — отметили авторы публикации.

По их словам, площадка следует рекомендациям VSCD (Ассоциации директоров театров и концертных залов), согласно которым российские и белорусские артисты могут выступать, если они открыто не поддерживали военные действия на Украине, при этом они не должны публично дистанцироваться от властей из-за возможных рисков. В заявлении также отмечено, что организаторы понимают разочарование зрителей, но считают приоритетом «горе, вызванное военным конфликтом на Украине».

В Эстонии отменили концерт Limp Bizkit за поддержку России солистом
Политика
Уэс Борланд и Фред Дерст

В российском посольстве в Гааге выразили сожаление из-за отмены концерта, заявив, что «в результате необдуманных решений политика в королевстве в очередной раз побеждает искусство».

Елизавета Леонская родилась в Тбилиси, окончила Московскую консерваторию, став лауреатом крупных международных конкурсов в Бухаресте, Париже и Брюсселе. Она много лет дружила и сотрудничала с пианистом Святославом Рихтером. В 1978 году Леонская эмигрировала в Австрию, где после выступления на Зальцбургском фестивале в 1979 году получила широкое признание. Она — Почетный член Венского Концертхауса и обладатель Австрийского Креста Почета первой степени.

Леонская выступала с ведущими оркестрами мира — от Нью-Йоркского и Лондонского филармонических до Берлинской филармонии и амстердамского Консертгебау.

Полина Дуганова
отмена концертов Россия Нидерланды пианист
