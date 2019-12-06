На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Глава «Нафтогаза Украины» заявил, что это реальная сумма, которая попала в украинский бюджет. Он также назвал возможные сценарии дальнейших взаимоотношений с "Газпромом"

Андрей Коболев (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года. По его словам, эта сумма «почти полностью попала в украинский бюджет». По его словам, вместе с накопленными процентами Киев рассчитывает взыскать с российской компании еще $3 млрд. «Я думаю, оставшуюся сумму мы получим», — заявил Коболев.

Он также рассказал о нескольких потенциальных сценариях дальнейших взаимоотношений с «Газпромом». Самым позитивным Коболев назвал заключение нового контракта о транзите газа, который «Газпром» может подписать с новым оператором украинской газотранспортной системы, отделенном от «Нафтогаза». По мнению Коболева, этот вариант является коммерчески целесообразным и отвечает логике рынка.

Есть и сценарий, который глава «Нафтогаза» считает самым вероятным. Речь идет о том, что «Газпром» контракт не подпишет, но в какой-то момент увидит, что его долю на европейском рынке занимают другие компании, а потому вернется к переговорам с новым оператором ГТС.

Коболев допустил, что в случае возникновения газового кризиса на Украину будет давить Евросоюз. «Уверен, что целый ряд европейских государств, которые в последнее время регулярно выступают на стороне Российской Федерации в международных вопросах, будут на нас очень жестко давить. А Украине в этой ситуации нужно удерживать свою позицию», — добавил он.

«Главный аргумент Газпрома в Европе — украинцы не являются вашими партнерами, а мы, россияне, — ваши партнеры. И этот аргумент работает — ничто так не скрепляет дружбу, как взаимный коммерческий интерес», — заявил глава «Нафтогаза».

Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита. «Мы работаем над тем, чтобы минимизировать экономические потери государства от возможного прекращения россиянами транзита», — добавил он.

Накануне глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что новые переговоры России, Украины и Евросоюза по газу могут пройти на следующей неделе. По его словам, главным условием является то, чтобы «Газпром» и «Нафтогаз» подготовили бумаги, необходимые для заключения соглашения. При этом компании должны решить два вопроса — это «урегулирование задолженности» и «судебные споры», сказал российский министр энергетики.

Транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря 2019 года. Ранее Россия, Украина и Евросоюз провели несколько раундов переговоров для дальнейшего разрешения вопроса, однако конкретных договоренностей достичь не удалось.



18 ноября «Газпром» официально предложил «Нафтогазу» на выбор: или продлить существующий контракт или заключить новый договор на один год. Российская компания выставила условия, среди которых был отказ от претензий в судах, прекращение разбирательств там и другие. Однако премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что Киев не заинтересован во временном соглашении.