«Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму

«Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму

Правительство Украины требует у «Нафтогаза» направить на выплату дивидендов 90% прибыли. Из-за этого есть риск не заполнить хранилища газа перед отопительным сезоном и оказаться в невыгодной позиции в случае новых «газовых войн»

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.

Он заявил, что региональные газовые компании и производители уже задолжали «Нафтогазу» 61,4 млрд грн ($2,3 млрд), что вдвое больше суммы, необходимой для подготовки к отопительному сезону.

Другим фактором, влияющим на дефицит оборотных средств, является требование правительства направить 90% прибыли «Нафтогаза» на выплату дивидендов до конца июня, продолжил Коболев.

«Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но, если не решить проблему ликвидности в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно», — написал он.

По состоянию на 1 июня в украинских хранилищах было 11,5 млрд куб. м газа, что на 1,8 млрд куб. м больше, чем в прошлом году, отметил Коболев. Он добавил, что к началу отопительного сезона необходимо выйти на уровень 20 млрд куб. м. В таком случае Киев будет готов к любым действиям «Газпрома», а позиция страны в переговорах о новом транзитном договоре будет защищена, считает Коболев.