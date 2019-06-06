«Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийГид по форуму СПб
...
USD Бирж. 65,13 -0,27 EUR Бирж. 73,39 +0,02 Brent 60,80 +1,01% USD Нал. 65,52 64,70 EUR Нал. 73,75 72,89 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1262 +0,0042 BTC/USD Бирж. 7 692,00 -97,40 IMOEX 2 720,52 +0,69% RTSI 1 315,73 +0,95% DJIA 25 551,42 +0,05% Nasdaq 7 560,11 -0,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Гид по форуму СПб
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Boeing $367 (+6,07%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,62%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Boeing $367 (+6,07%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,62%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 12:20
Горбачев рассказал о работе над книгой в больнице Общество, 17:14 Связанный с Ролдугиным фонд откроет центр для одаренных детей под Москвой Общество, 17:06 Греф обвинил Собянина в том, что он любит перекапывать Москву Общество, 17:05 Дом Порошенко забросали файерами Общество, 16:59 Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 квадратных метров РБК и Экспострой на Нахимовском, 16:58 Как Дональд Трамп укрепил трансатлантические связи Политика, 16:54 Генеральный директор ЦСКА назвал дату следующего дерби со «Спартаком» Спорт, 16:52 S7 предложила использовать технологию Face ID вместо посадочных талонов Технологии и медиа, 16:49 Make the market great again: главные заявления ПМЭФ-2019 Экономика, 16:46  Федеральная сетевая компания и «Сибур» заключили соглашение на ПМЭФ Пресс-релиз, 16:45 Олег Тиньков: интервью РБК в прямом эфире Деньги, 16:45  РПЦ отказалась менять текст «Отче наш» вслед за Ватиканом Общество, 16:40 Мутко предрек «Спартаку» вылет из премьер-лиги в случае ухода Федуна Спорт, 16:37 «Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму Экономика, 16:35
Экономика ,  
0 
«Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму
Правительство Украины требует у «Нафтогаза» направить на выплату дивидендов 90% прибыли. Из-за этого есть риск не заполнить хранилища газа перед отопительным сезоном и оказаться в невыгодной позиции в случае новых «газовых войн»
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.

Он заявил, что региональные газовые компании и производители уже задолжали «Нафтогазу» 61,4 млрд грн ($2,3 млрд), что вдвое больше суммы, необходимой для подготовки к отопительному сезону.

Другим фактором, влияющим на дефицит оборотных средств, является требование правительства направить 90% прибыли «Нафтогаза» на выплату дивидендов до конца июня, продолжил Коболев.

«Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но, если не решить проблему ликвидности в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно», — написал он.

По состоянию на 1 июня в украинских хранилищах было 11,5 млрд куб. м газа, что на 1,8 млрд куб. м больше, чем в прошлом году, отметил Коболев. Он добавил, что к началу отопительного сезона необходимо выйти на уровень 20 млрд куб. м. В таком случае Киев будет готов к любым действиям «Газпрома», а позиция страны в переговорах о новом транзитном договоре будет защищена, считает Коболев.

Общество
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Глава «Нафтогаза» отметил, что «Газпром» и европейские поставщики уже готовятся к «газовой войне» и транзит газа через Украину за пять месяцев вырос на 8%. Прирост запасов в европейских ПХГ составляет 60% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, заявил Коболев.

Решить проблему можно двумя путями, считает Коболев. Правительство Украины может дать компании направить на дивиденды только 30% прибыли, или «Нафтогаз» может привлечь кредитные средства, что потребует разрешения и активного участия кабинета.

Бизнес
Киев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

Действующий контракт на транзит газа на Украину и через ее территорию в страны Европы истекает в конце 2019 года. В «Нафтогазе» уже говорили, что планируют предложить «Газпрому» новый договор сроком на десять лет, а Коболев допустил прекращение транзита в 2020-м.

В России рассчитывают на прагматичные соображения нового руководства Украины относительного нового договора, заявил в начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, сотрудничество должно быть взаимовыгодным и строиться на коммерческих отношениях, а не развиваться на фоне судебных споров.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Нафтогаз», газохранилище, отопительный сезон
Материалы по теме
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Общество
«Нафтогаз» увидел в анбандлинге риски проигрыша $3 млрд «Газпрому» в суде
Бизнес
«Нафтогаз» отреагировал на идею о санкциях для «Северного потока-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter