Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, разработанный документ не даст «Нафтогазу» злоупотреблять монопольным положением. «Они взвинтили цены до 8,8 тыс. гривен в некоторых регионах Украины. Мы говорили об этом уже не раз», — сказал он. По его словам, газ в июне около 8 тыс. грн, а в июле — 7,7 тыс. грн, такой «коридор отвечает рыночной цене».

В конце апреля правительство Украины и «Нафтогаз» согласовали снижение цены газа для населения и тепловой генерации с 1 мая. Согласно договоренности, цена была снижена на 3,5% — с 8,55 тыс. до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров. Ранее Гройсман обещал инициировать отставку главы компании Андрея Коболева, если он не сообщит украинцам, что с начала мая цены на газ повышаться не будут.