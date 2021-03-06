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Пенсионная реформа ,  
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Правительство опровергло сообщения о планах повысить пенсионный возраст

Депутат Госдумы Валерий Рашкин ранее допустил, что снова повысить пенсионный могут после думских выборов в сентябре. В правительстве, Госдуме и Кремле заявили, что этот вопрос не обсуждается
Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС
Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

Власти не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста, подобные изменения не планируются. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства.

«В правительстве нет рабочей группы по пенсиям», — добавили там.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин в интервью Ura.ru выразил мнение, что после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года власти могут выйти с предложением вновь повысить пенсионный возраст. По словам парламентария, в правительстве была создана группа по анализу эффективности, которая пришла к выводу, что уже проведенной реформы недостаточно для покрытия дефицита Пенсионного фонда (ПФР).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Рашкина, назвал их ошибочным утверждением.

Песков опроверг сообщения о планах снова повысить пенсионный возраст
Общество
Дмитрий Песков

Этого вопроса нет и в повестке Госдумы, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным парламентарии обсуждали меры поддержки пенсионеров, в том числе индексацию пенсий работающим пенсионерам.

По словам Володина, предстоящие выборы «не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований». «Не надо в своем стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста. Тем более это недопустимо для депутатов», — считает он.

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Финансы
Фото:Михаил Соколов / ТАСС

Правительство объявило о пенсионной реформе в 2018 году. С 2019 года пенсионный возраст в России начал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Путин, комментируя в 2018 году изменения, объяснял их в том числе демографическими проблемами. Максим Топилин, который тогда возглавлял Минтруд, говорил, что экономия от повышения пенсионного возраста в 2019–2024 годах превысит 3 трлн руб., эти средства будут направлены на повышенную индексацию пенсий.

В 2019 году Рашкин заявил, что власти обсуждают новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин — до 70 лет. В правительстве это назвали «бредом». Об «устойчивых разговорах» по этому вопросу говорил и член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский. В Кремле эту информацию опровергли.

Авторы
Иван Ткачёв, Наталия Анисимова
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