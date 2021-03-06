Правительство опровергло сообщения о планах повысить пенсионный возраст

Депутат Госдумы Валерий Рашкин ранее допустил, что снова повысить пенсионный могут после думских выборов в сентябре. В правительстве, Госдуме и Кремле заявили, что этот вопрос не обсуждается

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Власти не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста, подобные изменения не планируются. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства.

«В правительстве нет рабочей группы по пенсиям», — добавили там.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин в интервью Ura.ru выразил мнение, что после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года власти могут выйти с предложением вновь повысить пенсионный возраст. По словам парламентария, в правительстве была создана группа по анализу эффективности, которая пришла к выводу, что уже проведенной реформы недостаточно для покрытия дефицита Пенсионного фонда (ПФР).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Рашкина, назвал их ошибочным утверждением.