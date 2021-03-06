Правительство опровергло сообщения о планах повысить пенсионный возраст
Власти не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста, подобные изменения не планируются. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства.
«В правительстве нет рабочей группы по пенсиям», — добавили там.
Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин в интервью Ura.ru выразил мнение, что после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года власти могут выйти с предложением вновь повысить пенсионный возраст. По словам парламентария, в правительстве была создана группа по анализу эффективности, которая пришла к выводу, что уже проведенной реформы недостаточно для покрытия дефицита Пенсионного фонда (ПФР).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Рашкина, назвал их ошибочным утверждением.