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В ЦБ допустили законодательный демонтаж системы пенсионных накоплений

До 2023 года институт накопительных пенсий будет демонтирован, ожидает зампред ЦБ Сергей Швецов. То, что осталось на накопительных счетах граждан, никуда не денется, добавил он
Фото: Михаил Соколов / ТАСС
Фото: Михаил Соколов / ТАСС

В течение ближайших трех лет институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован, заявил в ходе встречи с участниками финансового рынка первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает корреспондент РБК.

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки [накопительной части пенсии]. Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», — сказал Швецов в ответ на предложение о разморозке пенсионных накоплений.

По его словам, отчасти именно поэтому появился проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — это «некая альтернатива накоплениям на длительный срок, которая имеет достаточно серьезный налоговый стимул», отметил первый зампред ЦБ.

Что такое третий тип ИИС

Новый тип ИИС ЦБ предложил ввести в конце октября. Сейчас клиентам брокеров и банков доступны счета двух типов. ИИС первого типа предлагает налоговый вычет на взносы: владелец такого счета сможет вернуть 13% от суммы, которую он внес на ИИС в течение года. Сумма, от которой будут рассчитаны эти 13%, не может превышать 400 тыс. руб. Таким образом, максимально в виде вычета можно получить 52 тыс. руб. в год. По второму ИИС можно освободить от подоходного налога доход, полученный от торговли ценными бумагами. Внести на ИИС можно не более 1 млн руб. в год, поэтому получить вычет по второму типу ИИС сложнее, так как для этого потребуется получить хорошую доходность.

Для ИИС нового типа минимальный срок, который дает право на получение налогового вычета, — десять лет. Налоговый вычет по НДФЛ можно будет оформить через работодателя на средства, которые будут ежемесячно вноситься на ИИС. Перечисления будут ограничены 6% дохода. Налоговый вычет будет предоставляться в размере начисленного с этой суммы НДФЛ. Получить вычет в 13% можно будет и с самостоятельно внесенных средств — сумма, от которой он будет рассчитываться, не может превышать 120 тыс. руб. в год. Вычет из дохода, полученного по ИИС третьего типа, можно будет получить в случае, если средства со счета будут расходоваться целевым образом — в соответствии с приоритетными национальными целями и проектами.

Основная часть средств в накопительной системе была сформирована за счет обязательных страховых взносов работодателей с 2002 по 2013 год. Накопительная часть пенсий заморожена с 2014 года, в начале декабря заморозка была продлена до конца 2023 года. Взносы в ПФР от работающих россиян не поступают на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам, новые взносы в накопительную систему заморожены.

Глава Минфина Антон Силуанов в сентябре говорил, что вопрос об отмене накопительной части пенсий можно будет рассматривать после того, как в России будет создана система добровольных накоплений.

Авторы
Юлия Кошкина, Георгий Перемитин
пенсии ЦБ
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