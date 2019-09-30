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В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — заявил он, переадресовав дальнейшие вопросы «авторам этих заявлений».

Накануне в СМИ появилась информация о том, что правительство рассматривает возможность повышения пенсионного возраста еще на три года. В частности, об «устойчивых разговорах» по этому вопросу сообщил член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в комментарии изданию «Свободная пресса».

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Ранее в правительстве опровергли информацию о подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет. О рабочей группе, занимающейся подготовкой нового этапа пенсионной реформы, сообщил «Независимой газете» депутат Госдумы Владимир Рашкин.

С 2019 года в России началась пенсионная реформа, предусматривающая поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию. К 2028 году он должен достигнуть 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Теги: Дмитрий Песков, повышение пенсионного возраста
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