В правительстве опровергли слухи о новом повышении пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства России опроверг сообщения о ведущейся в кабмине подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет, передает «РИА Новости».

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — заявил собеседник агентства. Слова источника в правительстве подтверждает и ТАСС.

О том, что в правительстве готовится новое повышение пенсионного возраста, сообщал «Независимой газете» депутат Госдумы Валерий Рашкин. По его словам, у него есть информация о рабочей группе, которая занимается в правительстве подготовкой следующего этапа пенсионной реформы. Рашкин утверждал, что в кабмине планируют вновь повысить пенсионный возраст для мужчин и для женщин — до 70 лет.

С 2019 года в России стартовала пенсионная реформа. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно возрастать, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом граждане, заключившие договора с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) до 1 января 2019 года, имеют право на выплату негосударственной пенсии по «старым» пенсионным границам — 60 и 55 лет, а у тех, кто заключил договор после указанной даты, право возникнет позднее — в соответствии с графиком повышения пенсионного возраста.