Песков опроверг сообщения о планах снова повысить пенсионный возраст

Такое заявление сделал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, по словам которого реформы 2018 года не хватило для того, чтобы компенсировать дефицит ПФР. Представитель президента назвал это утверждение ошибочным

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Сообщения о якобы готовящемся новом повышении пенсионного возраста ошибочны, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это ошибочное утверждение», — сказал Песков.

Так он прокомментировал слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который заявил Ura.ru, что правительственная группа по анализу эффективности сделала вывод о том, что уже проведенной реформы недостаточно для покрытия дефицита Пенсионного фонда (ПФР) и будет готовить предложения о новом повышении.

Сообщения о том, что правительство после пенсионной реформы 2018 года планирует еще раз повысить возраст выхода на пенсию появлялись и ранее, в том числе и со стороны Рашкина. В начале сентября 2019 года депутат утверждал, что рабочая группа правительства прорабатывает вопрос повышения пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин. Источник «РИА Новости» в аппарате правительства тогда назвал заявления депутата «полным бредом».