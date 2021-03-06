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Пенсионная реформа ,  
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Песков опроверг сообщения о планах снова повысить пенсионный возраст

Такое заявление сделал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, по словам которого реформы 2018 года не хватило для того, чтобы компенсировать дефицит ПФР. Представитель президента назвал это утверждение ошибочным
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Сообщения о якобы готовящемся новом повышении пенсионного возраста ошибочны, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это ошибочное утверждение», — сказал Песков.

Так он прокомментировал слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который заявил Ura.ru, что правительственная группа по анализу эффективности сделала вывод о том, что уже проведенной реформы недостаточно для покрытия дефицита Пенсионного фонда (ПФР) и будет готовить предложения о новом повышении.

Сообщения о том, что правительство после пенсионной реформы 2018 года планирует еще раз повысить возраст выхода на пенсию появлялись и ранее, в том числе и со стороны Рашкина. В начале сентября 2019 года депутат утверждал, что рабочая группа правительства прорабатывает вопрос повышения пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин. Источник «РИА Новости» в аппарате правительства тогда назвал заявления депутата «полным бредом».

В правительстве опровергли слухи о новом повышении пенсионного возраста
Экономика

Позже о планах повысить пенсионный возраст на три года сообщил член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в комментарии изданию «Свободная пресса». Песков тогда также опроверг эту информацию, заявив, что такой темы на повестке дня нет.

О повышении пенсионного возраста в июне 2018 года объявил занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев По ее условиям пенсионный возраст будет постепенно увеличиваться, начиная с 2019 года, и в итоге составит 65 лет для мужчин (ранее было с 60 лет) и 60 лет для женщин (ранее — с 55 лет).

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Занимавший тогда пост министра труда и соцзащиты Максим Топилин называл основными «бенефициарами» пенсионной реформы неработающих пенсионеров. Он уточнял, что в результате реформы государство сможет сэкономить более 3 трлн руб., которые пойдут на увеличение пенсий темпами, опережающими инфляцию.

Автор
Мария Лисицына
Дмитрий Песков пенсионный возраст Валерий Рашкин
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