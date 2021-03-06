Песков опроверг сообщения о планах снова повысить пенсионный возраст
Сообщения о якобы готовящемся новом повышении пенсионного возраста ошибочны, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Это ошибочное утверждение», — сказал Песков.
Так он прокомментировал слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который заявил Ura.ru, что правительственная группа по анализу эффективности сделала вывод о том, что уже проведенной реформы недостаточно для покрытия дефицита Пенсионного фонда (ПФР) и будет готовить предложения о новом повышении.
Сообщения о том, что правительство после пенсионной реформы 2018 года планирует еще раз повысить возраст выхода на пенсию появлялись и ранее, в том числе и со стороны Рашкина. В начале сентября 2019 года депутат утверждал, что рабочая группа правительства прорабатывает вопрос повышения пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин. Источник «РИА Новости» в аппарате правительства тогда назвал заявления депутата «полным бредом».