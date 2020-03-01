Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительственном терминале аэропорта Внуково. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, на фоне проблем ведущих экономик мира и общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу этой недели опустились к отметке $50 за баррель, хотя в начале года они находились на уровне $70 за баррель.

«Хочу подчеркнуть — для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым», — отметил Путин. Он напомнил, что в рамках макроэкономической политики страны в этом году за базовый уровень взяли стоимость нефти Brent в $42,4 за баррель.

При этом президент отметил, что нужно быть готовыми «к самым разным сценариям», так как сейчас сложно прогнозировать, насколько долгосрочной станет тенденция снижения цен на нефть.