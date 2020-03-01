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Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

BRENT BR-3.20 $50,2 -1,74%
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительственном терминале аэропорта Внуково. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, на фоне проблем ведущих экономик мира и общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу этой недели опустились к отметке $50 за баррель, хотя в начале года они находились на уровне $70 за баррель.

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«Хочу подчеркнуть — для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым», — отметил Путин. Он напомнил, что в рамках макроэкономической политики страны в этом году за базовый уровень взяли стоимость нефти Brent в $42,4 за баррель.

При этом президент отметил, что нужно быть готовыми «к самым разным сценариям», так как сейчас сложно прогнозировать, насколько долгосрочной станет тенденция снижения цен на нефть.

Также Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного и фондового рынков с 2008 года. По его словам, последствия распространения нового коронавируса затрагивают практически все государства, учитывая «высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик мира».

Теги: Владимир Путин, нефть
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