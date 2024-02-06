Росстат назвал регионы с самым быстрым ростом производства в 2023 году

Больше всего промышленный выпуск в 2023 году вырос на Камчатке и в Чувашии

Почти 60% регионов показали в 2023 году рост производства выше среднего по стране. По номинальным темпам увеличения выпуска лидируют Камчатка и Чувашия, но фактически его драйверами стали столичные и крупные промышленные регионы

Сборка вагонов электропоезда на заводе в Свердловской области (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В большинстве регионов России рост промышленного производства в 2023 году оказался выше среднего показателя по стране (3,5%), показали данные Росстата. Среди этих 49 субъектов лидерами по темпам прироста в абсолютном выражении стали Камчатский край и Чувашия, где промпроизводство по отношению к 2022 году выросло на 29,5 и 27,2% соответственно, в основном за счет обрабатывающих производств. Из 85 регионов 21 показал отрицательную динамику роста производства, больше всего — Приморский край (-11,6%).

Драйвером промышленного роста стали обрабатывающие производства, которые совокупно за год выросли на 7,5% в целом по стране. С поправкой на веса регионов в общем объеме выпуска обрабатывающей промышленности страны фактически наибольший вклад в рост производства внесли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а также Свердловская область, Красноярский край и Челябинская область. Это следует из расчетов РБК на основе данных Росстата (в качестве весов брались доли валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств по регионам в суммарном показателе по обрабатывающим секторам всех регионов за 2021 год — наиболее актуальные данные Росстата по ВРП). При этом учет добавленной стоимости на региональном уровне осложняет построение корпораций на принципах вертикальной или горизонтальной интеграции, из-за чего в регионах, где располагаются головные структуры интегрированной корпорации, добавленная стоимость, как указывает сам Росстат, несколько завышается — соответственно, посчитанные вклады для столичных регионов в прирост производства тоже могут быть несколько завышены.

В отраслевом разрезе наибольший вклад в рост общероссийского промпроизводства в 2023 году внесли производство готовых металлических изделий (+0,72 п.п. из 3,5%), производство прочих транспортных средств и оборудования, в том числе летательных аппаратов, железнодорожных локомотивов и вагонов (+0,66 п.п.), производство компьютерных, электронных и оптических изделий (+0,63 п.п.), производство пищевых продуктов (+0,38 п.п.). Это показали расчеты РБК на основе информации Росстата о динамике отраслей и весов отраслей в общем индексе промпроизводства. Информация Росстата за 2023 года пока предварительная, позже оценки будут пересмотрены (как правило, они пересматриваются вверх).

Лидеры абсолютного роста

Основной положительный вклад в динамику производства в 2023 году внесли обрабатывающие отрасли, отмечало Минэкономразвития.

Камчатке и Чувашии именно обрабатывающие производства принесли лидерство в рейтинге по самому быстрому росту промышленности: обработка там выросла на 35,2 и 32,1% по сравнению с 2022 годом.

Главные отрасли обрабатывающей промышленности Чувашии, в которых наблюдался рост, — это производство химических продуктов, автотранспортных средств, готовых металлических изделий, а также компьютеров, электронных и оптических изделий, перечисляет руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. «В регионе расположены тракторный завод, крупное химическое предприятие. В перечисленных отраслях в целом наблюдался рост во всех регионах в России, а в силу того, что они занимают максимальные доли в промышленном производстве Чувашии, регион вышел в лидеры по динамике индекса», — объясняет она.

В Камчатском крае основные виды промышленности — добыча благородных металлов и производство пищевых продуктов. Обе отрасли испытывали бурный рост в прошлом году, что также вывело край на первые позиции, добавляет эксперт.

«Однако оба региона относятся к небольшим экономикам, где в результате запуска нового проекта, модернизации производства или просто полной загрузки мощностей возможен быстрый заметный рост», — говорит Анисимова.

На долю Камчатки приходится 0,1% добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в стране, на долю Чувашии — 0,5% (исходя из данных Росстата за 2021 год). Таким образом, их вклад в общий прирост промышленного выпуска в России не может быть высоким.

Вклад регионов с крупнейшими производствами

Наибольший вклад в общестрановой индекс обрабатывающих производств внесли столичные и традиционно промышленные регионы Урала и Сибири. Так, согласно расчетам РБК, наибольший вклад у Москвы, на втором месте — Московская область. Москва и Подмосковье обеспечили более половины общестранового прироста в обработке. В столице обрабатывающий сектор увеличил выпуск на 18,5% в 2023 году, а в Московской области — на 15,6%, следует из данных Росстата. Более подробных годовых данных Мосстат пока не опубликовал.

По данным управления Росстата в Санкт-Петербурге (третье место по вкладу в страновой индекс обрабатывающих производств; этот сектор Санкт-Петербурга вырос на 11,4%), наибольшую динамику показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий — плюс 39,6%. Здесь, в частности, располагаются завод электроники и завод оптических изделий.

На четвертом месте по вкладу в прирост обрабатывающего сектора — Свердловская область. В целом обработка в регионе выросла на 12%. В частности, наибольший рост показали ремонт машин и оборудования (+67,4%), производство мебели (+31,5%) и производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+31,1%).

В лидерах по вкладу обрабатывающего сектора также оказалась Челябинская область. Здесь рост более чем на 50% показали производство компьютеров, электроники, оптики и производство готовых металлических изделий. На 40,9% выросло производство прочих транспортных средств и оборудования, следует из данных Челябинскстата.

Возможный вклад гособоронзаказа

Такие крупные экономики, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Красноярский край, Челябинская область, не могут показывать большой рост производства в сопоставимой динамике, говорит Анисимова. «Однако это промышленные регионы, на которые в значительной мере легла нагрузка по импортозамещению и госзаказу», — отметила она. Госзаказ, в частности, связан с производством продукции оборонно-промышленного комплекса.

«Однако оценить вес ОПК в отраслях невозможно, — добавляет эксперт. — Такие отрасли, как производство неметаллической минеральной продукции, прочих транспортных средств, компьютеров, электронных и оптических изделий, помимо военной продукции выпускают и гражданскую».

В Свердловской области сосредоточено 20% оборонных предприятий России, сообщал ТАСС весной 2022 года. Но Свердловская область занимала то же четвертое место по вкладу в российский индекс обрабатывающей промышленности и в 2021 году.

Оборонно-промышленный комплекс выступал одним из основных драйверов роста производства готовых металлических изделий, писали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Одновременно в этой отрасли шло и наращивание выпуска гражданской продукции. В частности, ощутимо выросло производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей, а также обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.

Трем отраслям — производству готовых металлоизделий, производству компьютеров, электроники и оптики, производству прочих транспортных средств — основной импульс к росту спроса дает ОПК: за последний год вклад этих трех растущих отраслей в рост производства с устранением сезонности составил менее 50%, оценивает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. За последние два года эти три отрасли обеспечили примерно две трети прироста растущих видов деятельности (падающие отрасли в расчет не берутся для корректности оценок), добавляет он.

Президент Владимир Путин 2 февраля заявил, что за последние полтора года в ОПК России было создано более 520 тыс. новых рабочих мест, а ранее он говорил, что оборонная промышленность в разы увеличила производство военной продукции.

РБК направил запрос в Минпромторг.