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Экономика ,  
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Промышленного спада в России в 2022 году не было

Росстат пересмотрел данные по промпроизводству в 2022 году со спада на рост
В 2022 году российская промышленность показала рост, а не снижение, следует из данных Росстата. Самый сильный пересмотр затронул данные о выпуске готовых метизделий (на 8,3 п.п.) и компьютеров, электроники и оптики (на 7,6 п.п.)
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Согласно уточненным данным Росстата, объем промышленного производства в России в 2022 году увеличился на 0,6%, тогда как изначально сообщалось о его снижении на 0,6%. В том числе в обрабатывающем секторе динамика пересмотрена вверх на 1,6 процентного пункта (п.п.) — до 0,3%, в сырьевом секторе — до 1,3% (плюс 0,5 п.п.), водоснабжении, водоотведении, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — до минус 3,3% (плюс 2,8 п.п., изначально было минус 6,1%).

О плановом уточнении индексов промпроизводства Росстат сообщил 23 августа наряду с публикацией свежих данных по промышленному выпуску в июле 2023 года. В прошлом месяце промпроизводство выросло на 4,9% по сравнению с июлем 2022 года, а за семь месяцев текущего года — на 2,6% к тому же периоду годовой давности.

В 2020 году Росстат утвердил регламент разработки и корректировки данных по промышленному производству. В соответствии с ним в августе данные обновляются в связи с уточнением средними и крупными предприятиями-респондентами оперативной информации о производстве и отгрузке продукции. Кроме того, годовую отчетность предоставляют микропредприятия. Первоначальные годовые данные о промпроизводстве формируются с помощью досчета на микропредприятия на основе их отчетности за предыдущий год, в случае со статистикой 2022 года это был 2021-й.

Где произошли максимальные уточнения

Сильнее всего подверглись пересмотру данные о росте производства готовых металлических изделий в 2022 году — вверх на 8,3 п.п., до 15,3%, следует из комментария Росстата. Как объясняет статслужба, причиной стало уточнение данных о производстве строительных металлических конструкций и изделий (на 11 п.п.). Уточненный рост в секторе компьютеров, электронных и оптических изделий — 9,3% вместо изначальных 1,7% (плюс 7,6 п.п.).

Производство электрического оборудования, по уточненным данным, выросло в прошлом году на 1,1%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 3,7%. На показатель повлияло уточнение информации о производстве электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры, кабелей и кабельной арматуры, указывает Росстат.

Выпуск мебели увеличился на 4,9%, хотя ранее сообщалось о снижении на 2,6%. Динамика производства одежды уточнена на 6,6 п.п. (с 2,1 до 8,7%), а напитков — на 3,6 п.п. (с 3,1 до 6,7%) в связи с уточнением данных о производстве безалкогольных напитков на 10,3 п.п. вверх.

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Поскольку повысилась база сравнения, Росстат уточнил и данные о динамике промпроизводства за первое полугодие 2023 года: оно увеличилось на 2,2% вместо ранее объявленных 2,6%.

Какие отрасли показывают быстрый рост сейчас

По данным Росстата, в июле 2023 года выпуск «прочих» транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение, а также военную технику) вырос на 66,7% к июлю предыдущего года, производство автотранспортных средств — на 46,2% к тому же месяцу прошлого года, компьютеров, электроники и оптики — на 42,6%, мебели — на 34,2%, электрооборудования — на 29,5%.

Производство природного газа в июле 2023 года сократилось на 6,7%, а за январь—июль уменьшилось на 14,2% (до 302 млрд куб. м). Данные о добыче нефти Росстат не раскрывает по распоряжению правительства.

«В целом и в сырьевом секторе, и в обрабатывающих отраслях сохраняется позитивный консенсус относительно того, как будет складываться экономическая ситуация в компаниях в течение ближайших шести месяцев», — утверждает Росстат.

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