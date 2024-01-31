Рост промышленности в России в пять раз превысил уровень 2022 года
Промышленное производство по итогам 2023 года выросло на 3,5%, сообщил Росстат. В годовом выражении прирост стал максимальным с 2021 года, когда промышленность выросла на 6,3%. В 2022 году показатель увеличился на 0,7%.
В конце года рост замедлился: по оценке Росстата, в декабре промышленный выпуск вырос в годовом выражении на 2,7% против 4,5% в ноябре.
Драйвером были обрабатывающие производства, где за год был зафиксирован рост на 7,5%. Обеспечение электроэнергией, газом и паром увеличилось на символические 0,2%, а добыча полезных ископаемых и водоснабжение, напротив, сократились - на 1,3 и 2,5%.
Лидерами положительной динамики в 2023 году стали отрасли, которые на протяжении всего прошлого года демонстрировали быстрые темпы роста. Это производство металлических изделий (кроме машин и оборудования) — +27,8% к 2022 году, производство компьютеров, электроники и оптики — +32,8%, а также производство прочих транспортных средств и оборудования — +25,5%.
Большинство прочих обрабатывающих отраслей также показали рост на фоне процессов импортозамещения, следует из данных Росстата. Однако были три «аутсайдера», а именно, производство табачных изделий — минус 10,2% по сравнению с 2022 годом, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), а также производство бумаги и бумажных изделий — здесь спад оценили в 0,2% и 1,4%, соответственно.
В добывающем секторе рост на 1,1 и 1% выросли добыча угля и предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых. В то же время добыча металлических руд и добыча прочих полезных ископаемых, напротив, сократились на 2,1% и 3,7%, соответственно.
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