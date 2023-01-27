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Какие регионы стали лидерами и аутсайдерами по изменению доходов бюджета

АКРА: лидером по росту доходов бюджета стала Сахалинская область, по падению — Липецкая
В 2022 году лидером по росту доходов из всех регионов России стала Сахалинская область, поступления в ее бюджет увеличились на 57%, оценили в АКРА. Наибольший спад доходов зафиксирован в Липецкой и Белгородской областях
Завод по сжижению газа в Сахалинской области
Завод по сжижению газа в Сахалинской области (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

По итогам 2022 года ряду регионов удалось существенно нарастить доходы их бюджетов, несмотря на санкционное давление. Это следует из данных рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК.

Наибольший прирост совокупных доходов по сравнению с предшествующим годом был зафиксирован в нефтегазовых субъектах — Сахалинской области (+57%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+40%). Сахалин одновременно стал лидером по приросту собственных поступлений (то есть без учета трансфертов из федерального бюджета) и налога на прибыль (+57 и 135% соответственно). Из сырьевых регионов в топ по приросту доходов попали также Кемеровская область и Коми. Налог на прибыль формирует около четверти совокупных доходов регионов (по данным за 2021 год).

Какие регионы стали лидерами и аутсайдерами по изменению доходов бюджета

Позитивные результаты показал Санкт-Петербург. Его совокупные доходы увеличились за год на 38%, поступления по налогу на прибыль — на 84%, собственные доходы — на 42%. В число лидеров во всех трех категориях попали также Татарстан и Мордовия, а в двух — по совокупным доходам и собственным поступлениям — отметилась Игнушетия. Это произошло в основном за счет поступлений по налогу на доходы физических лиц, которые выросли в республике почти в два раза, также выросли сборы имущественных налогов и акцизов, пояснила РБК старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Москвы и Московской области нет в списках лидеров и аутсайдеров ни по одному из трех параметров изменения бюджетных доходов.

Какие регионы стали лидерами и аутсайдерами по изменению доходов бюджета

Аутсайдерами по динамике доходов бюджета стали металлургические центры, такие как Липецкая и Белгородская области. Совокупные поступления в их казну упали на 18 и 13% соответственно, собственные сократились еще сильнее — на 24 и 18%, а сборы налога на прибыль рухнули на 53 и 45%. В десятку по максимальному снижению совокупных доходов также попали другие регионы, где базируются металлургические компании, — Челябинская область и Красноярский край.

Какие регионы стали лидерами и аутсайдерами по изменению доходов бюджета

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Динамика регионов — лидеров и аутсайдеров по изменению доходов (как налоговых, так и совокупных) в основном обусловлена динамикой налога на прибыль, говорит Анисимова. «У металлургов после сверхприбылей 2021 года 2022 год был очень сложным, в результате это [негативно] отразилось на доходах регионов, на территории которых сконцентрирована металлургия. Субъекты, зависящие от компаний, занятых в добыче углеводородов, наоборот, получили значительный прирост поступлений по налогу, особенно за первую половину года, что и отразилось на результате в целом», — пояснила она.

Отдельные регионы — например, Мордовия, Крым, Кабардино-Балкария — получили существенный прирост безвозмездных поступлений из федерального центра, и их положительный результат сформирован за счет этого фактора, отметила Анисимова.

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