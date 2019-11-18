Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

Основные правила для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ, — это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства. Как рассказали газете в министерстве, речь идет о недопустимости принятия индивидуальных решений по проектам, снижении зависимости от нефтяных котировок и обеспечении прозрачности процесса.

Главным предпочтением в инвестициях, уточнили в министерстве, станет ликвидность проектов, чтобы была возможность быстро выйти из них. Это необходимо, поскольку средства фонда могут в любой момент понадобиться для выполнения бюджетных обязательств. Ведомство также считает, что в дальнейшем предпочтения могут сместиться от ликвидности в пользу доходности.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил газете, что вложение денег из ФНБ в российские проекты может повысить волатильность курса рубля и инфляции. По его словам, чтобы избежать этого, нужно установить постоянную пропорцию инвестиций. Наиболее оптимальным вариантом Кудрин назвал повышение бюджетного правила с $40 до $45 за баррель и инвестирование «лишних» денег в том числе в человеческий капитал, в частности образование и здравоохранение.

В Минэкономразвития газете не ответили на просьбу прокомментировать варианты инвестирования средств из ФНБ.