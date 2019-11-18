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Финансы ,  
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Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ
Основные правила для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ, — это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства. Как рассказали газете в министерстве, речь идет о недопустимости принятия индивидуальных решений по проектам, снижении зависимости от нефтяных котировок и обеспечении прозрачности процесса.

Главным предпочтением в инвестициях, уточнили в министерстве, станет ликвидность проектов, чтобы была возможность быстро выйти из них. Это необходимо, поскольку средства фонда могут в любой момент понадобиться для выполнения бюджетных обязательств. Ведомство также считает, что в дальнейшем предпочтения могут сместиться от ликвидности в пользу доходности.

Экономика
Силуанов оценил сумму предстоящих инвестиций из ФНБ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил газете, что вложение денег из ФНБ в российские проекты может повысить волатильность курса рубля и инфляции. По его словам, чтобы избежать этого, нужно установить постоянную пропорцию инвестиций. Наиболее оптимальным вариантом Кудрин назвал повышение бюджетного правила с $40 до $45 за баррель и инвестирование «лишних» денег в том числе в человеческий капитал, в частности образование и здравоохранение.

В Минэкономразвития газете не ответили на просьбу прокомментировать варианты инвестирования средств из ФНБ.

Фонд национального благосостояния наполняется за счет бюджетного правила — механизма, при котором дополнительные доходы при стоимости нефти более $40 за баррель в ценах 2017 года направляются в резервы. В соответствии с Бюджетным кодексом, начать использовать средства ФНБ можно после того, как ликвидная часть фонда превысит планку в 7% ВВП.

Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что по итогам 2020 года ликвидная часть ФНБ превысит эту планку на 1,5–2 трлн руб. Он предложил направить на инвестиции внутри страны 15–20% от этой суммы — около 300 млрд руб. В Центробанке же, комментируя подход Минфина, порекомендовали зафиксировать ежегодные суммы инвестиций в абсолютном выражении в рублях. Регулятор также отметил, что размещение 300 млрд руб. фонда в российской экономике будет иметь «весьма ограниченное влияние» на макроэкономические показатели, в том числе и инфляцию.

В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэку до 2 декабря представить предложения по новому механизму стимулирования частных инвестиций, который предполагает софинансирование проектов из средств ФНБ.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минфин, ФНБ, Алексей Кудрин
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