Силуанов оценил сумму предстоящих инвестиций из ФНБ

На инвестиции из ФНБ внутри страны в первый год будет направлено ориентировочно 300 млрд руб., сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов. При этом власти рассчитывают привлечь дополнительно до 1,5 трлн руб. частных денег

Антон Силуанов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / AP)

По итогам 2020 года ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит планку 7% ВВП на 1,5–2 трлн руб., сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе пленарного заседания в Госдуме. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

«Действительно, в следующем году по ФНБ превысим планку 7%. Ожидаем, что это превышение составит от 1,5 трлн до 2 трлн руб.», — сказал первый вице-премьер. «Мы предлагаем часть этих средств уже направлять на инвестиционные проекты, на возвратные проекты, порядка 15–20% от этой суммы», — продолжил Силуанов.

Таким образом, исходя из слов Силуанова, порядка 300 млрд руб. пойдет на крупные инвестпроекты в России в первый год инвестиций из ФНБ. Возвратность вложений, как предполагается, будет обеспечиваться за счет того, что средства ФНБ будут вкладываться в облигации инфраструктурных проектов.

Правительство по закону может начать инвестировать накопленные в ФНБ резервы, после того как ликвидная часть фонда преодолеет планку 7% ВВП. По прогнозам Минфина, ликвидная часть ФНБ возрастет в 2020 году до 8,5% ВВП, говорили ранее в ведомстве. Приток средств в ФНБ обеспечивается за счет ежегодного перечисления в фонд иностранной валюты, которую Минфин закупает по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы. Превышение в 1,5% ВВП эквивалентно порядка 1,7 трлн руб., исходя из официального прогноза по ВВП на 2020 год в размере 112,87 трлн руб.

Эти средства будут доступны для инвестирования в 2021 году, согласно Бюджетному кодексу. Согласно формулировке из закона, размещение средств ФНБ в иные финансовые активы возможно после достижения планки в 7% ВВП «на конец [2020] года». Чтобы проинвестировать эти средства уже в 2020 году, понадобится поправка в закон.