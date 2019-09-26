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Силуанов оценил сумму предстоящих инвестиций из ФНБ
На инвестиции из ФНБ внутри страны в первый год будет направлено ориентировочно 300 млрд руб., сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов. При этом власти рассчитывают привлечь дополнительно до 1,5 трлн руб. частных денег
Антон Силуанов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / AP)

По итогам 2020 года ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит планку 7% ВВП на 1,5–2 трлн руб., сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе пленарного заседания в Госдуме. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

«Действительно, в следующем году по ФНБ превысим планку 7%. Ожидаем, что это превышение составит от 1,5 трлн до 2 трлн руб.», — сказал первый вице-премьер. «Мы предлагаем часть этих средств уже направлять на инвестиционные проекты, на возвратные проекты, порядка 15–20% от этой суммы», — продолжил Силуанов.

Таким образом, исходя из слов Силуанова, порядка 300 млрд руб. пойдет на крупные инвестпроекты в России в первый год инвестиций из ФНБ. Возвратность вложений, как предполагается, будет обеспечиваться за счет того, что средства ФНБ будут вкладываться в облигации инфраструктурных проектов.

Правительство по закону может начать инвестировать накопленные в ФНБ резервы, после того как ликвидная часть фонда преодолеет планку 7% ВВП. По прогнозам Минфина, ликвидная часть ФНБ возрастет в 2020 году до 8,5% ВВП, говорили ранее в ведомстве. Приток средств в ФНБ обеспечивается за счет ежегодного перечисления в фонд иностранной валюты, которую Минфин закупает по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы. Превышение в 1,5% ВВП эквивалентно порядка 1,7 трлн руб., исходя из официального прогноза по ВВП на 2020 год в размере 112,87 трлн руб.

Эти средства будут доступны для инвестирования в 2021 году, согласно Бюджетному кодексу. Согласно формулировке из закона, размещение средств ФНБ в иные финансовые активы возможно после достижения планки в 7% ВВП «на конец [2020] года». Чтобы проинвестировать эти средства уже в 2020 году, понадобится поправка в закон.

Синергия частного бизнеса и государства

Силуанов также сказал, что правительство хочет «направлять [средства] таким образом, чтобы они приносили синергетический эффект, то есть на рубль средств ФНБ привлекать четыре-пять рублей частных инвестиций». Если в первый год из ФНБ будет вложено 300 млрд руб., правительство ставит цель привлечь 1,2–1,5 трлн руб. частных инвестиций, следует из слов Силуанова.

Ранее первый вице-премьер говорил, что в России есть «интереснейшие, шикарные проекты», которые без государственной поддержки на начальной стадии «туго запускаются». Именно таким инвестпроектам следует «помочь». Речь, в частности, может идти о газохимическом проекте «Газпрома» и Артема Оболенского (экс-партнера Аркадия Ротенберга) и о проекте НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».

Против инвестиций ФНБ во внутренние проекты выступал министр экономического развития Максим Орешкин. «Считаю, что к инвестициям во внутреннюю экономику ФНБ не имеет никакого отношения», — говорил он в интервью РБК. Орешкин предлагает использовать ФНБ исключительно для поддержки внешней экспансии российских производителей. За счет средств ФНБ власти действительно также планируют предоставлять кредиты зарубежным покупателям российской продукции.

От 1,2 трлн до 1,7 трлн руб. будут доступны в первый год для потенциального предоставления государственных экспортных кредитов, следует из слов Силуанова. Но пока не ясно, сколько правительство планирует направлять из ФНБ каждый год. Размер ликвидной части ФНБ никогда не должен опускаться ниже 7% ВВП, говорится в Бюджетном кодексе.

ФНБ все равно будет расти

Согласно проекту бюджета на 2020–2022 годы, размещенному на regulation.gov.ru, в 2021 году в ФНБ будет зачислено еще 2,3 трлн руб., в 2022 году — еще 2,2 трлн руб. и в 2023 году — 2 трлн руб. По оценкам «Ренессанс Капитала», ежегодные инвестиции из ФНБ не будут превышать 1% ВВП. Даже если правительство будет вкладывать максимально по 1% ВВП в год, к концу 2023 года ликвидная часть ФНБ все равно вырастет, до 8,9% ВВП.

Банк России опасается, что вложение резервов во внутреннюю экономику разгонит инфляцию, и предложил альтернативу — поднять цену отсечки по нефти в бюджетном правиле (в этом году составляет $41,6 за барр.). Однако против изменения цены отсечения выступает Минфин. «Вопрос отсечки цены не рассматривается в правительстве. Мы накопили не так много резервов, чтобы десятилетиями закрывать выпадающие [в случае падения цен на нефть] доходы», — говорил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

ФНБ наполняется за счет бюджетного правила — механизма, при котором дополнительные доходы при стоимости нефти более $40 за барр. в ценах 2017 года направляются в резервы. В 2020 году все нефтегазовые доходы бюджета, полученные от продажи нефти дороже $42,4 за барр., будут аккумулироваться на счетах Минфина.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
Теги: ФНБ, Антон Силуанов, Минфин
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