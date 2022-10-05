Эксперты нашли источник «бесплатных» денег для приоритетных госпроектов

Возникший из-за санкций профицит валюты в стране нужно уменьшать за счет экспортных кредитов зарубежным партнерам или финансирования проектов внутри России, полагают эксперты. Однако такие меры влекут за собой ряд рисков

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У России есть несколько вариантов, как использовать избыточный профицит торгового баланса, возникший на фоне санкционных ограничений. Эта тема обсуждалась экономистами на вебинаре «Санкциномика: развилки, коридоры и выходы», организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА» (РБК следил за трансляцией). Среди наиболее целесообразных, по их мнению, опций — экспортные кредиты в рублях и «бесплатные деньги» для приоритетных проектов. Сократить профицит торгового баланса также поможет развитие расчетов вне доллара и евро.

В январе—августе 2022 года положительное сальдо счета текущих операций в России достигло $183,1 млрд, что в три раза превышает результат за аналогичный период предыдущего года ($60,9 млрд), следует из данных ЦБ. Определяющую роль в этом сыграл рост стоимостного объема экспорта товаров (главным образом нефти и нефтепродуктов) при некотором снижении стоимости товарного импорта, сообщал регулятор. Профицит копится на счетах неподсанкционных банков и компаний.

Что предлагается

Возникшее большое сальдо счета текущих операций целесообразно тратить, уверены эксперты. «Надо утилизировать поток валюты, который к нам поступает и который мы можем использовать», — констатировал исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. Экономисты выделили несколько основных способов расходования указанных средств.

Выдача экспортных кредитов в рублях.

«Если у России есть энергоресурсы, которые она может продавать [и таким образом наращивать сальдо счета текущих операций], то можно кредитовать [зарубежных партнеров] в рублях и решать таким образом задачу сохранения экспорта, с одной стороны, а с другой — сокращать валютный профицит», — предложил глава Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Россия будет кредитовать партнеров в рублях, чтобы «они потом на эти рубли что-то брали» у России, поддержал Свириденко. По мнению Салихова, эта схема может быть реализована, в частности, с Турцией. «Во всяком случае, это лучше, чем покупать лиры в текущем моменте и создавать в них резервы», — резюмировал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

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В августе Россия и Турция договорились о переводе части экспорта российского газа на оплату в рублях. Российский банк (например, Газпромбанк) будет выдавать рублевый заем (скорее всего, под госгарантии) турецкому импортеру, который будет закупать на эти деньги российский газ с обязательством позднее вернуть кредит, предполагал тогда экономист Bloomberg Economics по России, Центральной и Восточной Европе Александр Исаков.

Оптимальная валюта для перевода в нее валютных накоплений государства — это турецкая лира, написал Исаков 4 октября. По его словам, выбирать валюту для размещения резервов следует по трем критериям: страна-эмитент должна занимать нейтральную позицию по отношению к военной операции на территории Украины, разрешать свободное движение капитала, а курс самой валюты должен отрицательно коррелировать с котировками нефти. Лучше всего под эти критерии подходит лира, констатировал Исаков. Турецкая лира, которая часто называется в качестве одного из кандидатов на расширенное использование в России, в этом году обесценилась к доллару на 39% — с 13,3 до 18,5.

Стимулировать выдачу льготных кредитов в рублях таким странам, как Индия, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, в сентябре предложил и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Например, можно предоставлять такие кредиты под обязательство их возвращения в дружественных валютах (прежде всего юанях) или же с возможностью возврата дефицитными в России товарами (сырье, тропическая сельхозпродукция и т.п.), считают в РСПП.

«Бесплатные» деньги для приоритетных проектов национальной экономики.

Первоначально необходимо определить приоритетные направления развития, выделить, что хуже всего работает и что нужно экономике в первую очередь, отметил Свириденко. «Речь об импорте оборудования, импорте технологий и патентов. На это сейчас стоит дать «бесплатные деньги» — кредиты под 0% или минимальную ставку в 1–3%», — предложил эксперт. Именно скупка патентов помогла Японии восстановить экономику после Второй мировой войны, напомнил Свириденко.

Скупать патенты России могут помешать санкции, а если говорить о «бесплатных деньгах», то велик риск их неэффективной выдачи, скептичен Табах. Импорт нужных и полезных товаров целесообразнее стимулировать через управление пошлинами и мерами валютного контроля, считает эксперт. По его мнению, нарастить импорт и таким образом сократить сальдо счета текущих операций лучше всего поможет развитие инструментов для расчетов в альтернативных валютах, вне доллара и евро.

О том, что переход на расчет в национальных валютах выступает ключевой задачей для России в условиях санкций, президент Владимир Путин заявлял еще в апреле 2022 года. Однако ЦБ предупреждал, что данные валюты характеризуются высокой волатильностью, а рынки их стран — низким уровнем развития. Наиболее подходящей валютой для внешнеторговых расчетов регулятор признал юань, с этим солидарен министр финансов Антон Силуанов.

«Сейчас есть кредиты на закупку импортного оборудования, но они под 7%, а чтобы стимулировать спрос на валюту, надо делать их цену на уровне 0–3%», — сказал РБК Свириденко после вебинара. Импортер просто будет подавать заявку на покупку валюты на биржу и покупать ее у неподсанкционного банка, допускает он.

«Другой вариант — это на скопившуюся валюту в евро и долларах покупать валюты других стран. Сейчас с учетом санкций оператором вряд ли может быть Центробанк или Минфин. Значит, это мог бы быть некий уполномоченный оператор», — добавляет эксперт.

Какие у предложений риски

Способы использования валютного профицита, такие как кредитование проектов в других странах или дешевые займы на нужды российской экономики, главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец назвала «экзотическими». Валютная выручка сконцентрирована в основном у экспортеров, чья основная задача — заниматься торговлей, а не финансовой деятельностью, говорит она. Кроме того, чтобы использовать выручку на «стратегические цели», валюту у компаний должно выкупить государство, пояснила она.

В итоге схема несет в себе сразу несколько рисков. «Во-первых, под риск санкций попадают те, кто будет продавать валюту государству. Во-вторых, потенциальная сторона-заемщик едва ли будет рада тому, что ее кредитует подсанкционная Россия. В-третьих, возникает риск возвратности кредита: если деньги пропадут (в случае объявления дефолта страной-заемщиком, например), властям придется как-то объяснять исчезновение сбережений», — рассуждает эксперт.

«Россия никогда не умела кредитовать в отличие от Китая, который успешно осуществляет экспансию в другие страны через прямые инвестиции», — отмечает Донец. В недавно опубликованном проекте федерального бюджета на трехлетку российское правительство признало, что испытывает проблемы с получением процентов по выданным госкредитам в долларах и евро.

По мнению Донец, скорее всего, валютный профицит будет направлен на погашение внешнего долга, в том числе превентивное (досрочный выкуп собственных валютных обязательств — в тех валютах, в которых расчеты не затруднены санкциями. — РБК), а также формирование иностранных активов. Bloomberg утверждал в начале сентября, что российские власти обсуждают план направить сбережения в юанях и других «дружественных» валютах на закупки иностранных технологий и инвестиции в транспортную инфраструктуру, ориентированную на Восток.

«Кроме того, миграция граждан поддержит внутренний спрос на валюту, который до этого был на спаде. Мы прогнозируем, что вторая волна (после мартовской) миграции будет больше первой волны и может составить до 0,5% населения — это много. Отток валюты за рубеж будет наблюдаться и по банкам, и по компаниям и физлицам. Впрочем, есть одно «экзотическое» предложение, которое может быть интересным вариантом в текущих трудных условиях, — это инвестирование в физическую покупку сырья как на государственном, так и на частном уровне», — заключает она.