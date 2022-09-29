Россия захотела продать долги других стран

В 2023 году правительство России получит право принимать решения по уступке прав требования к иностранным государствам по их долгам, следует из материалов к проекту бюджета. Эти долги могут быть выкуплены неподсанкционными лицами

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В условиях введенных санкций со стороны США и ЕС, которые ограничили межгосударственные расчеты России с зарубежными странами в долларах и евро, в федеральном бюджете планируется закрепить новый механизм, потенциально позволяющий обеспечить поступления по долгам иностранных государств. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета, которые изучил РБК. Предполагается, что долги иностранных государств или юридических лиц перед Россией, которые стало затруднительно обслуживать из-за санкций, могут быть переуступлены Москвой структурам, работающим в странах-должниках.

В бюджет предложено добавить такой пункт. «Правительство в 2023 году вправе заключать соглашения об уступке прав требования по внешним долговым требованиям Российской Федерации к иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам».

Уступка прав требований может быть произведена в пользу юридических лиц, ведущих деятельность на территории страны-должника и не подпавших под санкции, следует из материалов. Такое нововведение позволит правительству принимать оперативные решения с целью обеспечения поступлений в федеральный бюджет задолженности иностранных государств перед Россией, отмечается в документах. Остальные детали инициативы закрыты. Из описания механизма следует, что если Россия договорится с кем-то о продаже двусторонних долгов, расчеты должны будут вестись не в долларах, а в валютах, которым не грозит блокировка из-за санкций.

В марте российский бюджет ждал от иностранных заемщиков погашения двусторонних долгов на сумму 138,5 млрд руб. в 2022 году, следовало из данных Казначейства (затем эта информация перестала публиковаться).

По итогам 2022 года проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, сократятся более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Согласно сопроводительным материалам к проекту бюджета, они составят 9,7 млрд руб., хотя в 2021 году достигали 52,1 млрд. Впрочем, уже в 2023 году власти рассчитывают на рост поступлений таких процентов до 40,3 млрд руб.

В феврале 2022 года Минфин США запретил осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Аналогичную меру по ограничению транзакций с Банком России оформил Евросоюз, а также де-факто запретил операции с евро российскому правительству. ВЭБ.РФ, который всегда выступал агентом по таким платежам в адрес России от иностранных государств, также попал под санкции.

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В 2021 году Россия выдала межправительственных экспортных и финансовых кредитов на сумму 318,8 млрд руб., а по итогам первого квартала 2022 года — на 110,1 млрд. При этом большая часть суммы, выданной в первом квартале, пришлась на март — тогда Россия предоставила кредитов на 82 млрд руб., сообщал РБК. Позднее статистику выдач закрыли.

При экспортных кредитах заемщик не получает «живых» денег — они идут на оплату товаров, работ, услуг.

На 1 января 2022 года задолженность нерезидентов перед российскими органами государственного управления равнялась $49 млрд, из которых $40 млрд приходилось на долги в долларах США, показывает статистика Банка России.

Как следует из последних доступных данных Всемирного банка (отсутствует информация по ряду стран), по состоянию на конец 2020 года иностранные государства были должны России $26 млрд. Крупнейшими дебиторами по двусторонним госкредитам были Белоруссия ($8,3 млрд), Бангладеш ($3,3 млрд), Венесуэла ($3,1 млрд), Индия ($3 млрд), Йемен ($1,1 млрд).