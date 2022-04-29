Бизнес назвал способы «расшивки» международных платежей

Справиться с финансовыми ограничениями бизнесу могут помочь легализация внешнеторговых расчетов в криптовалюте и расширение списка организаций, имеющих право работать с зарубежными банками, считают участники дискуссии в РСПП

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Представители крупных российских компаний, бизнес-объединений и финансовых организаций предложили возможные схемы налаживания альтернативных расчетов с зарубежными контрагентами в условиях санкционного давления. Дискуссия состоялась в рамках комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по банкам и банковской деятельности (РБК следил за трансляцией). Предполагается, что озвученные инициативы будут обобщены и направлены на рассмотрение в правительство, ЦБ, Госдуму.

Отключение ряда российских банков от SWIFT, исключение находящихся под санкциями кредитных организаций из корреспондентских отношений с зарубежными партнерами и ряд других ограничений, связанных с санкциями, привели к тому, что множество российских компаний сегодня сталкивается с барьерами во внешнеторговой деятельности, заявил директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын. По предварительным данным опроса, который проводит бизнес-объединение, о подобных сложностях заявили большинство экспортеров — около 60%. Ограничения проявляются чаще всего в отказе в проведении операций, а также в блокировке операций и расторжении договоров, что приводит к существенному увеличению сроков проведения платежей или полной их остановке.

Что предлагает бизнес

В ходе дискуссии ее участники предложили ряд шагов, которые, по их мнению, могут нормализовать ситуацию.

Легализовать внешнеторговые расчеты в криптовалюте.

«В связи с введенными санкциями компания «Северсталь» и ее дочерние общества столкнулись с тем, что банки-корреспонденты из недружественных стран отказываются проводить платежи в пользу компании или от ее имени, мотивируя тем, что бенефициар [Алексей Мордашов] находится под санкциями», — пожаловался менеджер «Северсталь Менеджмента» Глеб Худанов. Он предложил разработать нормативно-правовую базу для обращения криптовалют на территории России, разрешить отечественным юрлицам покупать, продавать и обменивать их, а также использовать в качестве средства платежа при расчетах с зарубежными контрагентами.

В настоящее время обращение криптовалют в России до конца не урегулировано. Минфин разработал законопроект, в котором предлагает разрешить криптовалюты как инвестиционный инструмент (при этом по-прежнему исключая их использование как средства платежа). ЦБ же предлагает запретить обращение криптовалюты в России.

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Позицию менеджера «Северстали» поддержал Евгений Маркин, директор департамента электронного бизнеса банка СКС. «Запрос от бизнеса на расчеты в криптовалютах действительно есть, он явно звучит: Мы не хотим рассчитываться в долларах и евро, другие страны не хотят принимать рубли. Почему нельзя использовать криптовалюту в международных расчетах, если это правильно узаконить? — Можно было бы на российской бирже покупать необходимый объем криптовалюты, оформлять паспорт сделки, переводить компании-контрагенту и получать товары или услуги. Такая схема использовалась и раньше, только с долларом и евро», — предложил он.

Если говорить о ближайшей перспективе, то уже возможно использовать криптовалюту в таких юрисдикциях, как Казахстан (у них есть специальные правовые решения для этого), а также Гонконг, Сингапур, ОАЭ, уверен Андрей Михайлишин, гендиректор компании «Цифровые платежи» (резидент «Сколково», в том числе работает с криптовалютами). Есть модели, которые позволяют отечественным компаниям не заводить криптовалюты в российскую юрисдикцию и не работать непосредственно с ними, но при этом использовать их в качестве международного сегмента для обхода введенных Западом ограничений, констатировал он.

Ранее сообщалось, что с предложением разрешить российским компаниям платить за экспортно-импортные операции в криптовалюте выступила Федеральная налоговая служба. В Минфине инициативу частично поддержали.

Крупные криптобиржи очень серьезно относятся к своим санкционным обязательствам, сказал РБК директор французского отделения консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Он заметил, что в последние годы регулирование криптовалют в мире скорее ужесточается, а сами они давно приравнены к средствам сбережения и основным фондам на уровне FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Разрешить небанковским кредитным организациям открывать корреспондентские счета в иностранных банках.

В условиях санкций крайне важно, чтобы на трансграничном направлении работало как можно больше участников рынка, причем разного масштаба, отметила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. По ее мнению, именно децентрализация поможет обойти ограничения.

«Мы наблюдаем активный переток бизнеса из крупных подсанкционных банков в региональные. И для последних это шанс. Небольшим региональным банкам и небанковским кредитным организациям проще открыть иностранные корреспондентские счета, потому что они, условно, не обслуживают крупный сырьевой бизнес», — констатировала она.

Однако есть препятствие: небанковские кредитные организации не имеют права открывать иностранные счета — это прямо запрещает ЦБ. «Если раньше казалось, что небанковские кредитные организации — никчемный аппендикс банковской системы, то сейчас пришло их время. Если создать соответствующие инструменты, мы могли бы получить гибкий сегмент трансграничного взаимодействия», — считает Михайлова.

Расширить трансграничные системы передачи финансовых сообщений.

Это хорошее финансовое решение, для того чтобы поддерживать торговлю в том числе со странами ЕАЭС, полагает Михайлишин. С ним солидарны и участники опроса РСПП: за необходимость расширения устойчивых к санкциям систем передачи финансовой информации высказалось 60% опрошенных экспортеров.

СПФС — это российский аналог SWIFT, который существует с 2014 года. Система была создана в том числе, чтобы платежи внутри страны могли проводить банки под санкциями. Среди ее участников есть и иностранные организации (к ней подключились все белорусские банки, четыре из Киргизии, по два банка из Армении и Казахстана, по одному — из Таджикистана и Кубы), но основную долю составляют российские. По данным ЦБ, в 2020 году ежемесячный трафик в СПФС составил около 2 млн сообщений, или более 20% трафика внутрироссийских сообщений, которые проходили через SWIFT. Сейчас в СПФС более 330 участников.

Что бизнес уже делает для организации альтернативных расчетов

По данным опроса РСПП, крупные компании предприняли два основных шага, для того чтобы противостоять санкционному давлению.

Изменили валюты контрактов и расчеты на рубли или «несанкционные валюты».

Существенно упал интерес к евро, чуть меньше — к доллару, рассказал вице-президент РСПП Александр Мурычев.

Переориентировались на Китай, Индию и Турцию.

«Очевидно, что это торговые хабы и вся логистика уже идет в ту сторону», — пояснил Мурычев.

Для минимизации вторичных санкционных рисков российские власти разрешили компаниям убрать из публичного поля значительную часть корпоративной информации, а также приостановили публикацию ряда внешнеэкономических данных статистики, таких как импорт и экспорт товаров по странам и категориям. Минфин подготовил и разместил на портале regulation.gov.ru проект правительственного постановления, в котором предлагает дать возможность широкому кругу компаний закрыть отчетность на неопределенный срок (такие решения будут приниматься по представлению профильного ведомства).