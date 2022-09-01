Bloomberg узнал о плане Москвы купить $70 млрд в «дружественных» валютах
Россия рассматривает возможность закупить в этом году $70 млрд (порядка 4,4 трлн руб.) в юанях и других «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля, пишет Bloomberg со ссылкой на проект правительства.
По данным агентства, план получил поддержку 30 августа на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и Центрального банка, включая главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
К формированию валютных резервов в «дружественных» валютах власти переходят после того, как под заморозку на Западе попали порядка $300 млрд резервов, накопленных до начала военных действий на Украине и введения жестких санкций. О последствиях этого говорится в докладе, подготовленном к совещанию, с копией которого ознакомился Bloomberg и чью подлинность подтвердили участники совещания.
«Замороженные $300 млрд не помогли России; напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей», — говорится в презентации к совещанию.
При этом в материалах отмечается, что покупка валют даже «дружественных» стран проблематична. Так, продажа активов в юанях «требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса». Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены «высоким политическим рискам», поскольку правительства могут изменить свой политический курс. Турецкая лира сталкивается с серьезными рисками девальвации.
В юанях могут быть накоплены резервы в размере $180 млрд, пишет Bloomberg. Их предлагается потратить в течение следующих трех—пяти лет, чтобы помочь с покрытием затрат на импортозамещение иностранных технологий и с переориентированием транспортной инфраструктуры на Азию.
По состоянию на февраль международные резервы Банка России составляли эквивалент $643 млрд (размещены в активах, номинированных в самых разных валютах, а также в золоте). На 1 февраля $311 млрд резервов было размещено в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом.
Евросоюз в конце февраля запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка. Ограничения распространяются на любые юридические лица, действующие от имени или по указанию российского ЦБ. Похожее решение принял Вашингтон, запретив лицам из США осуществлять операции с Банком России. В результате введенных санкций доступ к более чем $300 млрд резервов России был потерян.
По состоянию на 1 января, как следует из материалов ЦБ, до заморозки валютных резервов западными странами он успел избавиться от почти трети долларовых активов. За тот же период доля юаня в золотовалютных резервах увеличилась с 13,1 до 17,1%, став больше на $28,1 млрд в долларовом эквиваленте.