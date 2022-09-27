ЦБ назвал препятствия для перехода на расчеты в дружественных валютах

Кроме высокой волатильности валют дружественных стран и неразвитости их финансовых рынков переход на расчеты в нацвалютах затрудняют «перекосы» во внешней торговле России с этими государствами, указывает ЦБ

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Переход на расчеты в национальных валютах дружественных стран сопряжен с целым рядом трудностей, отмечается в информационно-аналитическом материале Банка России о производных финансовых инструментах.

Во-первых, переход на расчеты в валютах дружественных стран осложняется тем, что рынки этих стран менее развиты по сравнению с рынками с недружественными валютами, утверждает ЦБ. Во-вторых, многие из дружественных валют являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми, указывают там. В-третьих, нацвалюты дружественных стан нередко гораздо более волатильны, чем традиционные валюты, «что существенно снижает доверие к таким валютам», признает регулятор.

«Еще одной проблемой, которая может существенно осложнить переход на расчеты в валютах дружественных стран, выступают низкие двусторонние внешнеторговые обороты между странами и (или) перекосы в торговле с ними (Россия может только экспортировать товары или услуги в эти страны либо, наоборот, только импортировать их)», — объясняют в Банке России.

Исходя из этого, регулятор наиболее очевидной тенденцией сейчас видит развитие расчетов в китайских юанях. При этом в ЦБ допускают, что «с течением времени» к юаням могут добавиться расчеты еще в одной-двух валютах. О каких именно валютах может идти речь, Банк России не уточняет.

По итогам августа Россия стала третьей страной в мире по объему офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами Китая), отмечалось в отчете Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). На долю России в общем объеме платежей офшорным юанем пришлось 4,3%. Опережают ее только Гонконг (71,14%) и Великобритания (5,75%). До весны 2022 года России не было даже в топ-15 стран по объему платежей юанем за пределами Китая.

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Спрос на юань продолжает расти и среди инвесторов. За последнюю неделю на фоне новостей о повышении налогов для экспортеров, объявления частичной мобилизации и проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, дневной объем торгов в паре юань/рубль вырос более чем в полтора раза — с 54,6 млрд (данные на 19 сентября) до 84,5 млрд руб. (данные на 26 сентября), следует из данных Мосбиржи. Еще более существенный рост дневных объемов торгов наблюдался в паре доллар/юань: 20 сентября он составлял 16,4 млрд руб., а 26 сентября — уже 34,9 млрд руб.