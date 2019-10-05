Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В ведомстве признали негативную динамику реальных доходов, объяснив складывающуюся ситуацию выплатой населением процентов за предоставленные кредиты

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В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Это связано с тем, что динамика реальных доходов населения является отрицательной. По итогам первого полугодия снижение составило 1,3%. В Минфине это объяснили возрастающим негативным вкладом обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты.

Реальные доходы населения беспрерывно сокращались на протяжении 2014–2017 годов и лишь в прошлом году показали рост на 0,1%. При этом в середине июля опрошенные РБК эксперты считали маловероятным выход реальных доходов в положительную область к концу этого года.

О прогнозируемом спаде реальных доходов по итогам года в мае заявляли и в Счетной палате. Там указывали, что для достижения показателя 0,1% реальные доходы должны расти на 1% каждый квартал.

29 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заверил, что рост доходов в годовом выражении составит 1%, объяснив это резким снижением инфляции. За месяц до этого его ведомство снизило оценку роста реальных доходов россиян с 1 до 0,1%.



В середине сентября Банк России сообщил о том, что в 75% российских регионов долговая нагрузка россиян превысила пиковые показатели 2013–2014 годов. С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%.

В конце августа Министерство экономического развития опубликовало прогноз, в соответствии с которым рост потребкредитования в 2019 году составит примерно 20%, а в 2020-м резко замедлится до 4%. Глава ведомства Максим Орешкин при этом предупреждал о рисках кредитного пузыря и рецессии из-за ускоренной выдачи кредитов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина с Орешкиным тогда не согласилась, посчитав, что никаких предпосылок для замедления темпов роста потребкредитования нет.