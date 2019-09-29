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Экономика ,  
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Орешкин пообещал рост доходов россиян до конца года
Рост доходов составит 1% в годовом выражении. По словам министра, этому будет способствовать снижение инфляции и как следствие — рост зарплат
Максим Орешкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Реальные располагаемые доходы россиян во втором полугодии 2019 года вырастут на 1% в годовом выражении. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются», — отметил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, в планах и прогнозах ведомства темп роста должен составить не менее 2% в год.

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Орешкин — РБК: «Пора идти от бюджетной консолидации к развитию»

В середине сентября в интервью РБК Орешкин рассказывал, что прогнозируемый рост доходов населения в 2020 году составит 1,5%. При этом он указывал, что без устойчивого роста доходов населения невозможна устойчивая модель экономического роста.

По данным Росстата, представленным в июле, в первом полугодии 2019 года реальные денежные доходы россиян снизились на 1,3% в годовом выражении. Реальные зарплаты за тот же период увеличились на 1,9%. В конце августа Минэкономразвития пересмотрело прогноз и снизило оценку роста доходов населения в десять раз — с 1 до 0,1%. Ведомство повысило прогнозируемый уровень бедности по итогам текущего года до 12,5%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя эту динамику, назвала ее неудовлетворительной. По ее мнению, проблема низкого роста доходов должна быть решена за счет «устойчивого экoномического роста».

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Реальные доходы россиян продолжили падение

Как следует из данных опроса по заказу банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», большинство россиян не имеют никаких сбережений. Им необходим доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать копить. Эта сумма больше среднедушевого дохода населения, который, по данным Росстата, составит 33 тыс. руб. в 2018 году.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минэкономразвития, Максим Орешкин, рост доходов населения
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