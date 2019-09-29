Орешкин пообещал рост доходов россиян до конца года

Рост доходов составит 1% в годовом выражении. По словам министра, этому будет способствовать снижение инфляции и как следствие — рост зарплат

Максим Орешкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Реальные располагаемые доходы россиян во втором полугодии 2019 года вырастут на 1% в годовом выражении. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются», — отметил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, в планах и прогнозах ведомства темп роста должен составить не менее 2% в год.

В середине сентября в интервью РБК Орешкин рассказывал, что прогнозируемый рост доходов населения в 2020 году составит 1,5%. При этом он указывал, что без устойчивого роста доходов населения невозможна устойчивая модель экономического роста.