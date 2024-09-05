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ВЭФ-2024 ,  
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Минтранс рассказал, где на Дальнем Востоке появится ВСМ

Минтранс: на Дальнем Востоке актуально строительство ВСМ из Приморья в Хабаровск
Сюжет
ВЭФ-2024
Вице-премьер Савельев не исключал план по строительству ВСМ на Дальнем Востоке. Его зам Иванов назвал наиболее актуальным ее сооружение между Хабаровском и Приморьем. Однако в приоритете уже утвержденные направления, сказал он
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Минтранс в перспективе считает наиболее вероятным на Дальнем Востоке строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) для связи Приморского края с Хабаровском, сообщил «РИА Новости» первый замглавы ведомства Валентин Иванов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее вице-премьер Виталий Савельев, выступая на форуме, не исключил, что строительство ВСМ в перспективе могут начать планировать в рамках развития Дальнего Востока.

«Связь Приморья с Хабаровском, где наиболее актуально выглядит», — ответил Иванов на вопрос, где на Дальнем Востоке может появиться подобная магистраль.

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Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ)

При этом приоритетными Иванов назвал уже утвержденные направления для строительства ВСМ. «Со временем мы дойдем, действительно, и до реализации здесь [на Дальнем Востоке] высокоскоростного сообщения», — заключил замминистра.

В России пока нет высокоскоростных железнодорожных магистралей. Старт строительству первой из них — между Москвой и Санкт-Петербургом — президент Владимир Путин дал в марте. Минфин тогда оценил стоимость ВСМ в 1,8 трлн руб., проект включили в перечень самоокупаемых. Как сообщил Савельев, сооружение ВСМ планируется начать в сентябре.

Проект предполагает использование поездов, способных двигаться со скоростью до 400 км/ч. Ввод в эксплуатацию предварительно запланирован на 2029 год. Интервалы движения поездов составят 15 минут, общее время в пути из Москвы до Твери составит 39 минут, до Валдая — 1 час 15 минут, до Новгорода — 1 час 41 минуту, а до Санкт-Петербурга — 2 часа 15 минут.

Вслед за строительством ВСМ между Москвой и Петербургом в порядке очереди будут проложены такие же магистрали по маршрутам Москва — Екатеринбург, Москва — Адлер, Москва — Минск и Москва — Рязань. Строительство четырех высокоскоростных железных дорог правительство оценило в 10,8 трлн руб., писал «Коммерсантъ».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минтранс Приморский край Хабаровск ВСМ ВЭФ
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