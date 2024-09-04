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ВЭФ-2024 ,  
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Власти не исключили запуск высокоскоростной магистрали на Дальнем Востоке

Савельев: Минтранс допускает запуск ВСМ на Дальнем Востоке в перспективе
Сюжет
ВЭФ-2024
Россия — огромная страна, которой не обойтись без высокоскоростного сообщения на Дальнем Востоке, заявил Савельев. Весной началось строительство маршрута ВСМ между Москвой и Петербургом, его планируют завершить за пять лет

Высокоскоростное железнодорожное сообщение в будущем будет запущено вслед за европейской частью России и на Дальнем Востоке, заявил глава Минтранса Виталий Савельев на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. Ну как без этого? У нас страна, конечно, огромная», — сказал министр.

В марте началось строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, проект предполагает использование поездов, способных двигаться со скоростью до 400 км/ч. Ввод в эксплуатацию предварительно запланирован на 2029 год.

Интервалы движения поездов составит 15 минут, Общее время в пути из Москвы до Твери составит 39 минут, до Валдая — 1 час 15 минут, до Новгорода — 1 час 41 минуту, а до Санкт-Петербурга — 2 часа 15 минут.

ВСМ между Москвой и Петербургом будет первой среди маршрутов ВСМ. Затем в порядке очереди проложат ВСМ Москва — Екатеринбург, Москва — Адлер, Москва — Минск и Москва — Рязань. Строительство четырех высокоскоростных железных дорог правительство оценило в 10,8 трлн руб., выяснил «Коммерсантъ».

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Минтранс Виталий Савельев Дальний Восток ВСМ
Виталий Савельев фото

Виталий Савельев

вице-премьер России
18 января 1954 года
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