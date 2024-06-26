Стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург пока установлена в размере 1,8 трлн руб., сообщила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова.

«Минфин согласовал проект распоряжения, устанавливающий финансовую модель. Проект дорогой и зависящий в том числе от экономических условий», — цитирует Окладникову ТАСС.

По ее словам, помимо общей стоимости существуют еще «гораздо большие» операционные затраты, которые осуществляются за пределами концессионного соглашения, по которому, как признает Окладникова, существуют разногласия. На этой неделе планируется «завершить финализацию» этого соглашения.

Концессионером станет компания ООО «ВСМ две столицы», концедентом — Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Участники проекта — ОАО «РЖД», российские регионы, по территории которых пройдет высокоскоростная линия, синдикат российских банков, ЗАО «Лидер».

Магистраль протяженностью 679 км пройдет по территории шести регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

РЖД планируют реконструировать действующие станции сети, а также организовать 12 новых остановок, в том числе в рамках транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), по пути следования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. По оценкам Минтранса, пассажирское движение по новой дороге откроется в 2028 году. Она позволит добираться из Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа 15 минут с 16 остановками.

В апреле 2024 года правительство пообещало в 2025 году выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 млрд руб. для строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

РЖД уже заказали первые два поезда для магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Изготовить высокоскоростные поезда должно предприятие «Уральские локомотивы». Стоимость контракта — 12 млрд руб. РЖД ждут поставку готовых к эксплуатации составов до конца марта 2028 года.