Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург, запуск движения запланирован на 2028 год. Поездка по ней займет 2 часа 15 минут вместо нынешних четырех часов на «Сапсане»

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В России начинается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, а также нового энергоблока Ленинградской АЭС заявил президент Владимир Путин. Трансляцию видеоконференции ведет Кремль в телеграм-канале.

«Мы и в финансовом смысле, в экономическом смысле, в технологическом, действительно созрели, чтобы этот крупный, но нужный нашей экономике проект реализовать», — сказал президент.

Министр транспорта Виталий Савельев отметил, что проезд из Москвы в Петербург после завершения строительства займет 2 часа 15 минут. Между столицей и Тверью — сократится до 35 минут.

Путин отметил, что при строительстве магистрали и АЭС нужно использовать прежде всего российские разработки и оборудование.

Путин раскрыл детали о маршруте ВСМ между Москвой и Петербургом Экономика Ранее президент в ходе послания Федеральному собранию говорил, что первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород, далее планируется проложить магистрали в Казань, Ростов-на-Дону, на Урал и черноморское побережье, в Минск и по другим востребованным направлениям.

Глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров заявлял, что запуск движения по новому маршруту между Москвой и Петербургом запланирован на 2028 год. Вице-премьер России Марат Хуснуллин счел реальным реализацию этого плана в течение пяти лет.

Сейчас между Москвой и Петербургом курсируют «Сапсаны», их маршрут занимает около четырех часов. На ВСМ планируют запустить поезда, скорость которых будет достигать 400 км/ч. Стоимость билетов на них пока не называется.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 16 февраля заявил, что проект ВСМ согласовали. Все задействованные регионы примут участие в его финансировании, говорил мэр Москвы Сергей Собянин. «Фонтанка» со ссылкой на доклад Савельева писала, что столичный участок магистрали будет реализован в рамках инвестпрограммы РЖД (обойдется в 221 млрд руб.), а участок Петербург — Зеленоград будут возводить по принципу концессии (1,755 трлн руб.).