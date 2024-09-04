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Общество ,  
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Савельев назвал дату начала строительства ВСМ между Москвой и Петербургом

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ)
Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург начнется в сентябре 2024 года, заявил вице-премьер России Виталий Савельев в интервью «Россия 24».

«Знаете, у нас там огромная дорожная карта, создан проектный офис. Мы все время работаем. У нас сейчас главная задача — это приступить к строительству. В сентябре, как и обещали, мы это сделаем», — сказал он.

Вице-премьер также добавил, что сейчас стоит задача построить первый участок дороги от Москвы до Твери, длина которого будет составлять 100 км.

На этом участке как раз будут испытывать скоростной поезд. Благодаря испытаниям получится как можно скорее реализовать этот проект, подчеркнул Савельев.

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Фото:Валентин Антонов / ТАСС

В марте президент России Владимир Путин дал старт для строительства магистрали. Минфин тогда оценил стоимость ВСМ в 1,8 трлн руб., проект включили в перечень самоокупаемых.

Накануне РЖД сообщили, что для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России в среднем каждый год будет требоваться почти 39 тыс. человек.

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Виталий Савельев

вице-премьер России
18 января 1954 года
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