Интервал движения поездов на ВСМ из Москвы в Петербург составит 15 минут

Власти назвали интервал движения поездов на ВСМ из Москвы в Петербург

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали началось весной, стоимость проекта оценивается в 1,8 трлн руб., путь из Москвы в Петербург после запуска этой железнодорожной линии составит 2 часа 15 минут

Макет кабины машиниста с пультом управления (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Интервал движения поездов на Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом после выхода на запланированные объемы расписания составит 15 минут, сказал журналистам заместитель мэра, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, передает ТАСС.

Строительство ВСМ Москва — Петербург, проект которой обсуждался долгие годы, началось в марте. Старт дал президент Владимир Путин. Минфин оценил стоимость магистрали в 1,8 трлн руб., для реализации проекта заключено концессионное соглашение между «Росжелдором» и компанией «ВСМ Две столицы», сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. В проекте участвуют РЖД, российские регионы, по территории которых пройдет высокоскоростная линия, синдикат российских банков, ЗАО «Лидер».

Магистраль протяженностью 679 км пройдет по территории шести регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Общее время в пути из Москвы до Твери составит 39 минут, до Валдая — 1 час 15 минут, до Новгорода — 1 час 41 минуту, а до Санкт-Петербурга — 2 часа 15 минут.