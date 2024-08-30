ЦБ введет новые меры для борьбы с перегревом в кредитовании

ЦБ принял новые меры для охлаждения кредитования — с 1 июля 2025 года для банков начнет действовать новая антициклическая надбавка. Она потребует от кредиторов большего накопления капитала

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С 1 июля 2025 года для российских банков начнет действовать национальная антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала, сообщил Банк России. В регулировании она предусмотрена с 2016 года, но всегда имела нулевое значение и фактически не применялась. Теперь надбавка составит 0,25% от активов кредитной организации, взвешенных по риску.

Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, этот буфер должен «создаваться в период ускоренного роста кредитования и распускаться в случае кризиса».

Принимая решение об ужесточении регулирования, ЦБ исходил из того, что темпы кредитования в России сейчас высокие: к 1 августа 2024 года банковский портфель розничных кредитов увеличился на 25,6% год к году, а корпоративный — на 19,5% в годовом выражении. Банк России подчеркивает, что это опережает рост доходов населения и сопоставимо с ростом номинального ВВП страны. При этом российские банки, несмотря на рекордную прибыль прошлого года (3,3 трлн руб.) из-за быстрого роста кредитования и дивидендных выплат, не улучшают показатели по капиталу. Так, по итогам семи месяцев этого года норматив достаточности собственных средств (Н1.0) снизился на 1 процентный пункт, до 11,2%.

«В настоящее время большинство банков соблюдает нормативы достаточности капитала с запасом, поэтому установление надбавки окажет незначительное влияние на кредитование экономики, но при этом повысит устойчивость банков на случай стресса», — указал ЦБ.

Регулятор также предупредил, что антицикличексая надбавка в перспективе будет расти — с 0,25% она будет доведена до 1%. График достижения целевого уровня будет рассмотрен в 2025 году «с учетом фазы кредитного цикла и того, насколько быстро банки будут восстанавливать надбавки к нормативам достаточности капитала», сообщил Банк России.

Международный стандарт банковского регулирования «Базель III» указывает, что значение национальной антициклической надбавки может варьироваться от 0% до 2,5%. Но национальные регуляторы вправе устанавливать значение показателя и выше 2,5%.

Кроме того, Центробанк установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Речь идет о макропруденциальных лимитах (МПЛ), которые применяются с 2023 года и прямо ограничивают долю ссуд с определенными характеристиками в выдачах. С четвертого квартала этого года на потребкредиты клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% должно приходиться 3% от общего объема выдач вместо действующих 5%. Доля ссуд с ПДН в диапазоне от 50 до 80% должна сократиться с 20 до 15%. Банк России также решил ужесточить требования к потребкредитам, которые выдаются вод залог автомобилей. С 1 ноября для таких ссуд начнут действовать повышенные надбавки в зависимости от ПДН. Это вводится, чтобы банки не обходили ранее введенные ограничения по классическим автокредитам, указал ЦБ.