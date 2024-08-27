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Экономика ,  
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Песков анонсировал особое поручение Путина по борьбе с инфляцией

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

По итогам вчерашнего совещания с президентом России Владимиром Путиным будет сформирован перечень поручений, в том числе по снижению инфляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Инфляция выше целевых показателей. Наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления», — сказал Песков.

По его словам, перечень поручений «в самые сжатые сроки» сформируют по итогам совещания, которое прошло 26 августа. Песков уточнил, что «проект» этого перечня подготовили еще вчера.

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Накануне президент Владимир Путин провел с правительством совещание по экономическим вопросам, на котором речь шла в том числе о росте инфляции.

«Вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции», — сказал глава государства.

26 июля совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку до 18% годовых. ЦБ объяснил решение ускорением инфляции и превышением этого показателя над апрельским прогнозом.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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