Песков анонсировал особое поручение Путина по борьбе с инфляцией

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

По итогам вчерашнего совещания с президентом России Владимиром Путиным будет сформирован перечень поручений, в том числе по снижению инфляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Инфляция выше целевых показателей. Наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления», — сказал Песков.

По его словам, перечень поручений «в самые сжатые сроки» сформируют по итогам совещания, которое прошло 26 августа. Песков уточнил, что «проект» этого перечня подготовили еще вчера.

Накануне президент Владимир Путин провел с правительством совещание по экономическим вопросам, на котором речь шла в том числе о росте инфляции.

«Вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции», — сказал глава государства.

26 июля совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку до 18% годовых. ЦБ объяснил решение ускорением инфляции и превышением этого показателя над апрельским прогнозом.