Путин заявил об уверенности нефтегазовых компаний на фоне санкций

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Несмотря на санкции, российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — нефтяные и газовые компании, чувствуют себя уверенно, заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК, наши нефтяные и газовые компании в целом чувствуют себя уверенно: развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли, находят новых надежных партнеров, перестраивают логистические маршруты», — сказал он в ходе совещания по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».

Путин отметил, что в стране реализуется «целый ряд крупных проектов — опорных для дальнейшего развития ТЭКа, а также многих регионов страны». Среди них — «Восток Ойл», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», амурские газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс, а также сахалинские проекты.

По словам президента, востребованы оказались российские стратегические нефте- и газопроводы — «Сила Сибири», «Восточная Сибирь — Тихий океан», «Турецкий поток». «Мы сегодня только с коллегами из Турции об этом говорили», — отметил он, добавив, что сейчас с Анкарой прорабатывается проект газового хаба.

Помимо этого, в России рассматривают возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири –2», «учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами», подчеркнул президент.

«В целом в нынешних непростых условиях Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность, независимость, защищенность от внешних шоков, но и по-прежнему занимает ключевые позиции в мировой энергетике. Работаем без всякого преувеличения уверенно и самодостаточно», — заключил Путин.

Страны ЕС в декабре 2022 года ввели эмбарго на импорт российской нефти и установили ценовой потолок при морских поставках в третьи страны (к нему присоединились США, Канада и Япония). Страны, не присоединившиеся к эмбарго, не могут покупать российскую нефть дороже $60 за баррель.



В ответ Россия отказалась продавать свою нефть странам, присоединившимся к «потолку цен». На фоне этого дисконт на российскую нефть вырос, что привело к резкому сокращению нефтегазовых доходов. Чтобы исправить ситуацию, российские власти еще в начале 2023 года начали постепенно снижать эту скидку для целей налогообложения. Они предусмотрели постепенное снижение дисконта с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель — в июле.

Также Москва дважды объявляла о добровольном сокращении добычи нефти — на 500 тыс. барр. в сутки в марте и августе соответственно. В сентябре Москва намерена сократить экспорт на 300 тыс. барр., сообщал кабмин.