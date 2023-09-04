branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 16:11
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 23:11
Командующего миротворцами в Карабахе сменили второй раз за полгода Политика, 23:05
Путин заявил об уверенности нефтегазовых компаний на фоне санкций Политика, 23:02
В Москве у Ленинградского вокзала загорелся склад Общество, 22:34
World Aquatics допустила россиян на турниры с «немыслимыми» условиями Спорт, 22:28
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 22:01
Богомаз сообщил об отражении атаки диверсантов в Брянской области Политика, 21:54
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ВШЭ сравнила долю выпускников IT-вузов в России и США Технологии и медиа, 21:53
Владимира Кара-Мурзу этапировали из СИЗО Политика, 21:43
NYT узнала о планах Ким Чен Ына встретиться с Путиным в России Политика, 21:34
Папа римский объяснил свои слова о великой России Политика, 21:21
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 21:15
VK объединила часть активов в две бизнес-группы Технологии и медиа, 21:12
Роскомнадзор исключил причастность к сбоям в работе YouTube в России Технологии и медиа, 21:06
Война санкций ,  
0 

Путин заявил об уверенности нефтегазовых компаний на фоне санкций

Путин: российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции
Сюжет
Война санкций
BRENT BRENT $89,02 +0,72%
«Газпром» GAZP ₽181,1 +1,62% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Несмотря на санкции, российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — нефтяные и газовые компании, чувствуют себя уверенно, заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК, наши нефтяные и газовые компании в целом чувствуют себя уверенно: развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли, находят новых надежных партнеров, перестраивают логистические маршруты», — сказал он в ходе совещания по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».

Путин отметил, что в стране реализуется «целый ряд крупных проектов — опорных для дальнейшего развития ТЭКа, а также многих регионов страны». Среди них — «Восток Ойл», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», амурские газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс, а также сахалинские проекты.

По словам президента, востребованы оказались российские стратегические нефте- и газопроводы — «Сила Сибири», «Восточная Сибирь — Тихий океан», «Турецкий поток». «Мы сегодня только с коллегами из Турции об этом говорили», — отметил он, добавив, что сейчас с Анкарой прорабатывается проект газового хаба.

Помимо этого, в России рассматривают возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири –2», «учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами», подчеркнул президент.

«В целом в нынешних непростых условиях Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность, независимость, защищенность от внешних шоков, но и по-прежнему занимает ключевые позиции в мировой энергетике. Работаем без всякого преувеличения уверенно и самодостаточно», — заключил Путин.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Девять способов снять боль после тренировки

Страны ЕС в декабре 2022 года ввели эмбарго на импорт российской нефти и установили ценовой потолок при морских поставках в третьи страны (к нему присоединились США, Канада и Япония). Страны, не присоединившиеся к эмбарго, не могут покупать российскую нефть дороже $60 за баррель.

В ответ Россия отказалась продавать свою нефть странам, присоединившимся к «потолку цен». На фоне этого дисконт на российскую нефть вырос, что привело к резкому сокращению нефтегазовых доходов. Чтобы исправить ситуацию, российские власти еще в начале 2023 года начали постепенно снижать эту скидку для целей налогообложения. Они предусмотрели постепенное снижение дисконта с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель — в июле.

Также Москва дважды объявляла о добровольном сокращении добычи нефти — на 500 тыс. барр. в сутки в марте и августе соответственно. В сентябре Москва намерена сократить экспорт на 300 тыс. барр., сообщал кабмин.

Теги
Персоны
Владимир Путин санкции ТЭК
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин раскрыл детали переговоров с Турцией о газовом хабе
Бизнес
Путин заявил о попытках атак на «Турецкий» и «Голубой» потоки
Политика
Путину и Эрдогану на обед подали барабульку и суп харчо
Политика