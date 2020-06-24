Россия решила разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения

Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) позволяют существенно снизить налоги по дивидендам и процентам. Например, с Кипром, Мальтой и Люксембургом у России есть такие соглашения, а с классическими офшорами, — нет. Поэтому эти юрисдикции, с которыми у России заключены СИДН, часто используются для транзита прибыли в офшоры.
25 марта президент Владимир Путин поручил отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета». Налоговые консультанты назвали повышение налога кульминацией деофшоризации. После повышения налога содержать не только офшоры, а все иностранные компании будет менее выгодно.
Мишенью номер один стал Кипр. Аналогичные уведомления о повышении налоговых ставок Минфин направил на Мальту и в Люксембург.
Чем привлекательна Мальта для бизнеса
Мальта пользуется популярностью для создания судовладельческих компаний, которые сдают суда в аренду, в том числе и в России, пояснил Токарев. В отличие от Кипра соглашение с Мальтой, не предусматривает полного освобождения от налога на доходы у источника выплаты в России в отношении выплачиваемых процентов — только снижение ставки с 20 до 5%. Поэтому регистрация транзитных и холдинговых компаний на Мальте давно не представляла такого большого интереса для россиян, как на Кипре, условия соглашения с которым более привлекательные, сказал РБК партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров: «Кроме гражданства за инвестиции Мальта до 2018 года мало чем интересовала россиян. Сейчас даже гражданство больше берут на Кипре».
Условия налогового соглашения с Кипром позволяют снизить выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Однако Россия может разорвать и это соглашение, сообщали ранее источники РБК и «Ведомостей». В апреле Россия предложила Кипру отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты, выплачиваемые в эту страну. По словам федерального чиновника, в ответ Кипр предложил сохранить действующие ставки, ужесточив при этом контроль за иностранными структурами российского бизнеса, но переговоры зашли в тупик и Москва намерена денонсировать договор уже осенью. Обсуждение изменений назначено на 25 июня, возражал постоянный секретарь Минфина Кипра Джордж Пантели, обе страны «желают достичь договоренности до конца июня».
В первую очередь, денонсация соглашения с Мальтой коснется компаний, которые выплачивают доходы в эту юрисдикцию. Нужно оценить возможность выплат, пока соглашение еще действует, рекомендует Токарев из КПМГ. Нужно тщательно оценить возможность применения льгот с точки зрения концепции лица, имеющего фактическое право на доход (ФПД). Правило ФПД отказывает промежуточным звеньям, встроенным в структуру в налоговых целях, в льготах по налоговым договорам — применяются полные ставки налога у источника выплаты доходов.
Во-вторых, бизнесу следует оценить возможность применения «сквозного» подхода, отметил Токарев. Минфин подготовил законопроект, где намерен жестко ограничить возможности для его применения, в том числе отмену ставки 0% в отношении дивидендов, фактическим получателем которых является российский холдинг.
Также можно рассмотреть «переезд» в альтернативную юрисдикцию. «Но перечень таких юрисдикций, предоставляющих аналогичные льготы, достаточно ограниченный. Как мы знаем, Кипр в этом плане в одной упряжке с Мальтой с точки зрения пересогласования СИДН», — подытожил Токарев.