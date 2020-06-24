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Экономика ,  
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Россия решила разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения

Москва приготовилась разорвать действующее соглашение с Мальтой об избежании двойного налогообложения. Бизнесу, который выплачивает доходы на Мальту, придется платить в разы больше налогов
Мальта
Мальта (Фото: Jergen Effner / DPA / ТАСС)

Россия намерена денонсировать Конвенцию с правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. На портале проектов нормативных правовых актов появилось уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта.

Действующая конвенция предусматривает возможность снизить налоги у источника (то есть в России) при выплате из России на Мальту на дивиденды, проценты и лицензионные платежи (роялти) до 5%. После расторжения соглашения все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу резидентов Мальты из России будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом, то есть по ставке 15% (дивиденды) и 20% (проценты, роялти).

Планируется, что соглашение прекратит действие в декабре 2020 года. России нужно успеть подать уведомление о расторжении договора до 30 июня, чтобы оно прекратило действие с 1 января 2021 года. 

Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром
Экономика
Фото: Petros Karadjias / AP

Правительства России и Мальты подписали конвенцию 24 апреля 2013 года, но применяться она начала с 2015 года — гораздо позже, чем договор с Кипром, который действует с 2000 года. «К этому времени Кипр уже прочно занял позицию наиболее популярной холдинговой юрисдикции для российского бизнеса», — пояснил РБК директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Александр Токарев.

Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) позволяют существенно снизить налоги по дивидендам и процентам. Например, с Кипром, Мальтой и Люксембургом у России есть такие соглашения, а с классическими офшорами, — нет. Поэтому эти юрисдикции, с которыми у России заключены СИДН, часто используются для транзита прибыли в офшоры.

25 марта президент Владимир Путин поручил отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета». Налоговые консультанты назвали повышение налога кульминацией деофшоризации. После повышения налога содержать не только офшоры, а все иностранные компании будет менее выгодно.

Мишенью номер один стал Кипр. Аналогичные уведомления о повышении налоговых ставок Минфин направил на Мальту и в Люксембург.

Чем привлекательна Мальта для бизнеса

Мальта пользуется популярностью для создания судовладельческих компаний, которые сдают суда в аренду, в том числе и в России, пояснил Токарев. В отличие от Кипра соглашение с Мальтой, не предусматривает полного освобождения от налога на доходы у источника выплаты в России в отношении выплачиваемых процентов — только снижение ставки с 20 до 5%. Поэтому регистрация транзитных и холдинговых компаний на Мальте давно не представляла такого большого интереса для россиян, как на Кипре, условия соглашения с которым более привлекательные, сказал РБК партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров: «Кроме гражданства за инвестиции Мальта до 2018 года мало чем интересовала россиян. Сейчас даже гражданство больше берут на Кипре».

Условия налогового соглашения с Кипром позволяют снизить выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Однако Россия может разорвать и это соглашение, сообщали ранее источники РБК и «Ведомостей». В апреле Россия предложила Кипру отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты, выплачиваемые в эту страну. По словам федерального чиновника, в ответ Кипр предложил сохранить действующие ставки, ужесточив при этом контроль за иностранными структурами российского бизнеса, но переговоры зашли в тупик и Москва намерена денонсировать договор уже осенью. Обсуждение изменений назначено на 25 июня, возражал постоянный секретарь Минфина Кипра Джордж Пантели, обе страны «желают достичь договоренности до конца июня».

Что предпринять бизнесу

В первую очередь, денонсация соглашения с Мальтой коснется компаний, которые выплачивают доходы в эту юрисдикцию. Нужно оценить возможность выплат, пока соглашение еще действует, рекомендует Токарев из КПМГ. Нужно тщательно оценить возможность применения льгот с точки зрения концепции лица, имеющего фактическое право на доход (ФПД). Правило ФПД отказывает промежуточным звеньям, встроенным в структуру в налоговых целях, в льготах по налоговым договорам — применяются полные ставки налога у источника выплаты доходов.

Во-вторых, бизнесу следует оценить возможность применения «сквозного» подхода, отметил Токарев. Минфин подготовил законопроект, где намерен жестко ограничить возможности для его применения, в том числе отмену ставки 0% в отношении дивидендов, фактическим получателем которых является российский холдинг.

Также можно рассмотреть «переезд» в альтернативную юрисдикцию. «Но перечень таких юрисдикций, предоставляющих аналогичные льготы, достаточно ограниченный. Как мы знаем, Кипр в этом плане в одной упряжке с Мальтой с точки зрения пересогласования СИДН», — подытожил Токарев.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, Мальта, дивиденды, проценты
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