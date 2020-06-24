Россия решила разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения

Москва приготовилась разорвать действующее соглашение с Мальтой об избежании двойного налогообложения. Бизнесу, который выплачивает доходы на Мальту, придется платить в разы больше налогов

Мальта (Фото: Jergen Effner / DPA / ТАСС)

Россия намерена денонсировать Конвенцию с правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. На портале проектов нормативных правовых актов появилось уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта.

Действующая конвенция предусматривает возможность снизить налоги у источника (то есть в России) при выплате из России на Мальту на дивиденды, проценты и лицензионные платежи (роялти) до 5%. После расторжения соглашения все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу резидентов Мальты из России будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом, то есть по ставке 15% (дивиденды) и 20% (проценты, роялти).

Планируется, что соглашение прекратит действие в декабре 2020 года. России нужно успеть подать уведомление о расторжении договора до 30 июня, чтобы оно прекратило действие с 1 января 2021 года.

Правительства России и Мальты подписали конвенцию 24 апреля 2013 года, но применяться она начала с 2015 года — гораздо позже, чем договор с Кипром, который действует с 2000 года. «К этому времени Кипр уже прочно занял позицию наиболее популярной холдинговой юрисдикции для российского бизнеса», — пояснил РБК директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Александр Токарев.