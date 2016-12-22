Ткачев посоветовал Белоруссии искать новые рынки сбыта для своего молока

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что белорусские производители молочной продукции должны искать новые рынки сбыта. Он обвинил Минск в демпинге

Александр Ткачев (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В интервью агентству «РИА Новости» Ткачев рассказал, что в 2017 году доля Белоруссии в общем объеме поставок молочной продукции в Россию составила 86%. «Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком. Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос», — подчеркнул министр.

Ткачев отметил, что белорусские производители, которые используют в качестве сырья не свежее, а сухое молоко, пользуются тем, что в России нет методики определения наличия сухого молока в молочных продуктах, которые поступают на прилавки магазинов. Кроме того, он обвинил белорусских поставщиков сухого обезжиренного молока в том, что они «откровенно демпингуют при поставках на российский рынок».

«Например, в марте 2018 года сухое молоко из Белоруссии стоило 103,5 рубля за килограмм, почти на 40% ниже, чем в январе 2017 года», — сказал Ткачев.

Министр отметил, что Москва и Минск договорились о поставках 80 тысяч тонн сухого обезжиренного молока, однако на деле было поставлено 101,1 тысячи тонн. «Ежегодно в первом квартале года мы согласовываем балансы с Белоруссией, но они не соблюдаются и, как правило, реальные поставки превышают утвержденные объемы», — сказал Ткачев.

Ранее Россельхознадзор заявлял о намерении ввести ограничения на поставки молока из Белоруссии с 26 февраля. Причиной такого решения в ведомстве назвали нарушения и отсутствие необходимого контроля за качеством продукции, который должны осуществлять белорусские ветеринарные службы. Затем российское ведомство перенесло ввод запрета на 15 марта, а за день до начала вступления ограничения Россельхознадзор заявил, что не будет применять такие меры.

Тем не менее, в конце марта Россельхознадзор запретил поставки с трех белорусских предприятий. В случае с «Щучинским маслосырзаводом» причиной было названо обнаружение в его продукции антибиотиков.