Ткачев посоветовал Белоруссии искать новые рынки сбыта для своего молока

В интервью агентству «РИА Новости» Ткачев рассказал, что в 2017 году доля Белоруссии в общем объеме поставок молочной продукции в Россию составила 86%. «Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком. Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос», — подчеркнул министр.
Ткачев отметил, что белорусские производители, которые используют в качестве сырья не свежее, а сухое молоко, пользуются тем, что в России нет методики определения наличия сухого молока в молочных продуктах, которые поступают на прилавки магазинов. Кроме того, он обвинил белорусских поставщиков сухого обезжиренного молока в том, что они «откровенно демпингуют при поставках на российский рынок».
«Например, в марте 2018 года сухое молоко из Белоруссии стоило 103,5 рубля за килограмм, почти на 40% ниже, чем в январе 2017 года», — сказал Ткачев.
Министр отметил, что Москва и Минск договорились о поставках 80 тысяч тонн сухого обезжиренного молока, однако на деле было поставлено 101,1 тысячи тонн. «Ежегодно в первом квартале года мы согласовываем балансы с Белоруссией, но они не соблюдаются и, как правило, реальные поставки превышают утвержденные объемы», — сказал Ткачев.
Ранее Россельхознадзор заявлял о намерении ввести ограничения на поставки молока из Белоруссии с 26 февраля. Причиной такого решения в ведомстве назвали нарушения и отсутствие необходимого контроля за качеством продукции, который должны осуществлять белорусские ветеринарные службы. Затем российское ведомство перенесло ввод запрета на 15 марта, а за день до начала вступления ограничения Россельхознадзор заявил, что не будет применять такие меры.
Тем не менее, в конце марта Россельхознадзор запретил поставки с трех белорусских предприятий. В случае с «Щучинским маслосырзаводом» причиной было названо обнаружение в его продукции антибиотиков.В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 марта поручил искать новые рынки сбыта для продукции местных компаний. «Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте», — заявил он в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Минской области. «Мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим», — добавил Лукашенко.