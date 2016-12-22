Лукашенко призвал белорусских экспортеров «искать счастье» не в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил искать новые рынки для экспорта из-за проблем с поставками в Россию. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области, передает БЕЛТА.

«Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что может встретиться с президентом Владимиром Путиным после его инаугурации и «обсудить детально и капитально все вопросы». «Нельзя все время «сидеть» на одном рынке», — считает президент.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не поставляет в Россию некачественные товары. «Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим», — резюмировал он.

Ранее в пятницу Россельхознадзор объявил, что с 31 марта запрещены поставки еще с двух белорусских предприятий, производящих молочную продукцию: «Молоко» и «Здравушка милк». Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил БЕЛТА, что запрет вводятся без объяснений конкретных причин.

Также с 31 марта запрещен ввоз из Белоруссии в Россию продукции ОАО «Щучинский маслосырзавод» в связи с повторным обнаружением антибиотиков в сыре. В отношении продукции ОАО «Рыбхоз «Полесье», ОАО «Минский мясокомбинат» и ОАО Агрокомбинат «Приднепровский» введен режим усиленного контроля.