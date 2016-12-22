Россельхознадзор назвал крупнейшего импортера молочной продукции

В 2017 году самым большим импортером молочной продукции в Россию стала Белоруссия, которая поставила 950,5 тыс. т. Об этом сообщается на сайте Россельхознадроза.



По данным ведомства, на долю Белоруссии приходится 86% от общего объема молочной продукции, поставленной в Россию. В Россельхознадрозе отметили, что вторым крупным поставщиком является Казахстан, но доля его импорта в Россию составляет только 3% от общего объема поставок.



Остальные страны, которые поставляют в Россию молочную продукцию, занимают только 11% этого сегмента импорта. Так, из Новой Зеландии приходит на российских рынок только 2% изделий из молока.



В Россельхознадзоре рассказали, что тенденции роста импорта молочной продукции из Белоруссии были заметны с 2014 года. Тогда она поставила в Россию 764,6 тыс. т. За три года, к 2017 году, этот показатель вырос на 24%.

Ранее ведомство планировало ввести ограничения на поставки молока из Белоруссии с 26 февраля. Причиной такого решения в ведомстве назвали нарушения и отсутствие необходимого контроля за качеством продукции, который должны осуществлять белорусские ветеринарные службы. Но затем российское ведомство перенесло ввод запрета на 15 марта. Но затем за день до начала вступления ограничения, 14 марта, Россельхознадзор заявил, что не будет применять такие меры.