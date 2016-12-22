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Ткачев призвал «до последнего патрона» бороться с молочным фальсификатом
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Ткачев призвал «до последнего патрона» бороться с молочным фальсификатом
Бизнес, 13:16
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Ткачев призвал «до последнего патрона» бороться с молочным фальсификатом
Борьба с фальсификациями на молочном рынке — «линия фронта» для российского агропромышленного комплекса, заявил глава Минсельхоза. Ранее в марте надзорные органы начали первую масштабную проверку молочного рынка
Александр Ткачев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Борьба с фальсификациями на молочном рынке — линия фронта для российского агропромышленного комплекса (АПК), заявил в среду на заседании коллегии Россельхознадзора глава Минсельхоза Александр Ткачев.

«Борьба с сыроподобным продуктом должна быть на первом месте у нас. Это наша линия фронта, здесь мы должны биться до последнего патрона, образно выражаясь», — заявил в своем выступлении Ткачев. По его словам, основными проблемами рынка сегодня является использование сухого молока и растительных жиров. В итоге на российских прилавках присутствует много сыроподобных продуктов, которые выдаются за сыры.

«Все (производители) пытаются мудрить, химичить, цена имеет первостепенное значение», — считает министр. В итоге российский рынок разбалансирован, «нет страха» (в случае фальсификации продуктов питания), констатировал Ткачев.

Данная ситуация наносит значительный экономический ущерб российской молочной отрасли, — при этом в развитие этой отрасли за последние три года вложено 83 млрд руб. из федерального бюджета.

Как напомнил Ткачев, только в 2017 году в Россию ввезено как минимум 150 тыс. т сыроподобного продукта. Это создает условия для недобросовестной конкуренции, подчеркнул он. «Когда производители видят недобросовестную конкуренцию, конечно, у них опускаются руки. Надо вернуть доброе время и навести порядок на рынке», — сказал Ткачев, добавив, что Минсельхоз полностью поддерживает предложение Россельхознадзора о включении сыроподобной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю.

В свою очередь, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что из-за отсутствия у ведомства полномочий по контролю за импортом сыроподобного продукта российские производители недополучили 70 млрд руб. выручки.

Власти заподозрили до 25% сыров в России в украинском происхождении
Бизнес

«3а два года это 3 млн т молока, которое не произвели наши предприятия. Это означает, что 70 млрд руб. не получили наши сельхозпроизводители», — заявил Данкверт. Россельхознадзор неоднократно обращался по данному поводу в МЭР, но решение не принято, констатировал он.

В январе Россельхознадзор заявил, что ежегодный объем поставок в Россию сыроподобных продуктов, произведенных преимущественно из растительных жиров, но выдаваемых за молочные сыры, достигает 150–300 тыс. т в год. Значительная часть (до 25%) такой продукции производится на Украине и приходит через Белоруссию — там ее переупаковывают и ввозят под видом македонской и иранской.

В середине марта стало известно о проведении российскими надзорными органами масштабной проверки качества молочной продукции: вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству до 26 марта провести проверку молочной продукции, продающейся в России. Куратор проверки — «открытое правительство», которое утвердило методику исследований для исключения расхождений в результатах между проверяющими.

Автор: Наталья Новопашина.
Теги: Александр Ткачев , фальсификат , сыр , Россельхознадзор
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