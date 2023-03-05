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Ученые США и Швейцарии поспорили о масштабе ухода компаний из России

WSJ: ученые США и Швейцарии поспорили о масштабе ухода западных компаний из России
Йельские ученые заявили, что швейцарские исследователи распространяют дезинформацию и подыгрывают «российской пропаганде», приуменьшая число ушедших из России западных компаний. В Швейцарии назвали эту оценку оскорбительной
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Большая разница в оценке масштаба ухода западных компаний с российского рынка вызвала ожесточенный спор между американскими учеными из Йельского университета и другой группой исследователей из двух университетов Швейцарии, пишет The Wall Street Journal.

В Йельском университете начали подсчитывать ушедшие из России компании почти сразу после объявления Москвы о начале военной операции на Украине; по последним данным, от присутствия на российском рынке отказались более 1 тыс. фирм, что эксперты назвали «массовым исходом корпораций».

При этом в январе 2023-го швейцарские ученые заявили, что Россию покинули менее 9% западных фирм. В октябре они заявили, что проверили данные Йельского университета и пришли к выводу: «Это не равнозначно «отступлению» западных корпораций из России, не говоря уже об «исходе». По их данным, 1404 западных компаний владели российскими «дочками», и лишь 120 были проданы. Авторами исследования стали профессор Университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института развития менеджмента Никколо Пизани.

В ответ йельские ученые обвинили швейцарских коллег в использовании «сфабрикованных» данных и распространении дезинформации, которая помогает «российской пропаганде». Швейцарские ученые после этого разослали заявление своего адвоката, который назвал замечания американских исследователей «весьма дискредитирующими и оскорбительными».

Как пишет The Wall Street Journal, американские ученые в своих подсчетах опирались на число глобальных многонациональных корпораций с операциями в России, чей глобальный доход превышает $100 млн. Они распределяют фирмы на несколько категорий, в зависимости от того, в какой степени компания представлена в России теперь. При этом швейцарские ученые опираются на базу корпоративной информации Orbis, выявляя, состоялась ли сделка по продаже российской «дочки» западной компании новым владельцам. Они учитывали компании, чей доход превышает $1 млн.

Разница в подходах исследователей на первый взгляд не очевидна, отмечает WSJ. Ученые из США не ограничились компаниями, которые имеют российские активы, включив в перечень фирмы, имевшие значительные объем торговли, лицензионного и франчайзингового сотрудничества, либо иную коммерческую деятельность в России.

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Например, швейцарские исследователи не будут учитывать западную авиакомпанию, если у нее нет дочерних фирм в России, а ученые из Йельского университета ее учтут.

В Йельском университете добавили, что встревожены вниманием российских СМИ к результатам швейцарским ученых: в частности, их перепечатали государственное агентство ТАСС и телеканал RT. Декан Йельского университета Джеффри Зонненфельд отметил, что швейцарские коллеги включили в свой список юрлица, зарегистрированные на Западе российскими бизнесменами и компаниями, например «Яндекс», «Уралхим» и Evraz.

Как пояснил WSJ эксперт по российской политике и экономике из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман, многие российские предприниматели регистрировали компании за границей, чтобы пользоваться западной правовой системой, налоговыми льготами, успокоить инвесторов и улучшить репутацию.

«Хотя для этого есть обоснование, безусловно, кажется странным включать такие фирмы, как Evraz, Rusal и »Северсталь», в число «западных компаний», — добавил Трейсман.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Швейцария российский рынок Йель
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