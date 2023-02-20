IKEA назвала покупателей российского бизнеса «подходящими»

В правительстве одобрили продажу заводов IKEA российским компаниям«Лузалес» и «Слотекс». Ретейлер стремился найти тех, кто будет развивать производство, власти — сохраить рабочие места

IKEA планировала найти таких покупателей российского бизнеса, чтобы они продолжили развивать производство с новым ассортиментом, «Лузалес» и «Слотекс» подходят под эти критерии, сообщили РБК в пресс-службе шведской компании.

«Мы приветствуем одобрение правительственной комиссии, поскольку считаем обе компании подходящими новыми владельцами. Мы договорились с потенциальными покупателями не разглашать никаких подробностей, касающихся их самих и целостности процесса продаж», — добавили в IKEA.

На продажу выставлены три завода IKEA в России, об одобрении правительственной комиссией сделки рассказали в середине февраля в Минпромторге. Замминистра Виктор Евтухов отметил, что власти стремились к сохранению рабочих мест на заводах. Два производства приобретет «Лузалес», специализирующаяся на пиломатериалах, покупателем третьего завода станет «Слотекс», которая специализируется на фасадах и кухонных столешницах.

«Посыл в том, что все люди должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена. И это было одним из главных условий правкомиссии, чтобы трудящийся коллектив в этих районах жил и работал и предприятия могли дальше функционировать», — рассказали РБК в «Лузалес».

Магазины IKEA приостановили работу в России в начале марта из-за нарушений цепочек поставок после начала конфликта на Украине, выпуск продукции на заводах IKEA также приостановили. В июне компания анонсировала сокращение бизнеса в России и начало поиска новых владельцев для производственных площадок.



